處理丁屋買賣用假文件 律師上訴終院

視像聆訊 拗「虛假文書」涵義

案件由終審法院首席法官張舉能，常任法官李義、林文瀚、霍兆剛，非常任法官范理申勳爵審理。上訴人為陳鑑清，其代表為御用大律師卑利得（David Perry）；答辯方代表為刑事檢控專員楊美琪。所有人均以視像會議參與聆訊。

原審法官裁定，由於沈妻黎綺琴從未向上訴人支付300萬港元的買賣價款，該協議及該轉讓契均屬虛假文書。上訴庭則指，基於兩人從未同意就物業作任何交易，且未支付任何買賣價款，故維持原判。

上訴方陳辭時稱，黎與上訴人並沒作出實質交易，協議僅為「白紙」，故毋須關注協議內容是否屬虛假文書，且本案情况與《刑事罪行條例》中69條中「虛假」的涵義並不符合。答辯方則反駁，本案的協議及轉讓契本身已是謊言，存在失實內容，故認為屬偽造文書。 【案件編號：FACC 10/21】