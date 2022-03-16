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2022年3月16日星期三
港聞二
特首戰前 陳茂波民望新高李家超新低 四成人評林鄭0分 馬嶽：民望對中央揀蟀影響不大
注塑機大王蔣震離世 享年百歲
青年涉網上鼓吹播新冠毒被捕 稱加劇「中港矛盾」
涉瞞貨船15人染疫 泰籍船長脫欺詐罪
29款兒童膠玩具 22未達安全要求 25驗出潛在致癌物PAHs 消委促政府參考國際定標準
7款電燒烤爐未過安全測試 大宇Daewoo有起火風險即回收
4警涉與15歲女性交被捕 面臨革職 一人疑強迫性交 事主受嚇求助社工
官指事主證供矛盾 「理大廚房佬」脫非禮罪
議員關注全民強檢會否用快測 徐德義：推出時講清楚
大灣區GBA新聞：「東數西算」落戶韶關 助灣區數據經濟 建綠色低碳數據中心 料投資規模逾500億
大灣區GBA新聞：數據中心高耗能 東西互補助落後地區經濟
大灣區GBA新聞：穗41項改革 推灣區規則銜接
工人垃圾槽墮斃 外判罰款兩萬 最高可罰20萬 勞處研上訴
傷亡權益會：一條命罰兩萬荒謬
西貢麵包店3煞斬人 一人逃走燒車被捕
尊子漫畫
【Emily】整合防疫資訊 疫安通助買物資 有埋價錢 科創義工聯盟：唔擔心掀搶購
【Emily】記者full gear長咪訪問指定診所患者
【Emily】G2000 T恤 田二少送院舍員工
【Emily】區會多議席懸空 沈豪傑送物資做唔切
【Emily】議員問合約責任豁免 徐德義：唔識答
【Emily】想試城大農場牛奶雪糕要等多陣
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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