傷亡權益會：一條命罰兩萬荒謬

2017年錦泰苑清潔工墮槽，勞工處於翌年發出垃圾槽操作安全指引（見表），規定槽口大小，惟2021年仍發生墮槽意外。蕭倩文說，本案不止悲劇重演，亦揭示勞工處沒妥善跟進，處方去信要求更改垃圾槽設計時沒列明期限，令公司輕視迫切性。蕭又指，工權會早前收到勞工處回覆，指公屋垃圾槽已全部符合指引，「希望今次是最後一宗慘劇」。

指本案不至最高罰款

鄧家彪：但罰款兩萬是輕判

政府早前就職安健相關條例提交修訂建議，將「僱主一般責任條款」最高罰款由50萬元統一增至300萬元，惟最高罰款暫時懸而未決。鄧家彪稱，雖然本案嚴重性不至於動用最高罰款額，但罰款兩萬元是輕判。鄧提到，現時疫情下經濟環境欠佳，惟2020年致命工傷沒有減少，「一單都嫌多」，期望當局提交建議後，立法會盡快通過加重罰則。

勞工處回覆本報稱，會尋求律政司法律意見，考慮提出覆核或上訴。從2017年至今年2月，違反本案相同控罪並完成聆訊的傳票有141張，定罪傳票118張。