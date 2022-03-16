工人垃圾槽墮斃 外判罰款兩萬 最高可罰20萬 勞處研上訴

控方稱，本案控罪最高罰款20萬元，被告公司曾有一項同類型定罪紀錄。裁判官施祖堯聽畢表示，考慮到本案牽涉的風險，以及被告公司曾提議更改槽口設計被拒，下令罰款兩萬元。

被告曾倡物管公司縮小槽口

法團反對不了了之

綜合證供，被告香港工商清潔服務有限公司為山景邨景樂樓的清潔服務承辦商，涉事垃圾槽口當時大小約為42乘47厘米，比勞工處指引規定的35乘25厘米為闊。約於2019年間，被告公司收到勞工處通知要跟隨指引，便向物業管理公司提議縮小槽口，並製作3個槽口樣本，但方案不獲業主立案法團接納，最後不了了之。

事發於2021年1月21日晚上，事主關厚基（終年58歲）負責清理19樓至35樓的垃圾，工作途中不見蹤影。翌日凌晨，有人於地面垃圾房發現事主的外套，事主倒臥垃圾堆中，送院後證實死亡。

施官裁決指出，本案無證據顯示事主發生意外的過程，但控方不必證明意外的因果關係，重點在於被告公司有否保障工友安全。施官表示，倒垃圾的工序看似簡單，但垃圾槽口的大小可以容納成年人側身跌下，傷及人命的風險非常高。施官強調，被告公司顯然意識到垃圾槽的潛在風險，否則事前不會提議更換槽口；在更換方案被拒之後，公司更應提高警覺，確保工友在安全環境下工作。

官指被告無履行僱主監管責任

施官表示，被告公司聘用的監工多數在傍晚下班，甚少視察夜更清潔工如何倒垃圾，並無履行僱主的監管責任。施官舉例，有照片拍到垃圾槽前方的斜台掛上掃把、雨傘等，顯示有工友曾經踏上斜台和行近槽口，屬違反公司安全守則，但公司沒有突擊巡查的機制，夜更工友一旦遇上垃圾「塞槽」只好自行處理，容易引發意外。因此，施官裁定公司沒有向員工提供合理的安全措施，違反《職業安全及健康條例》第6條罪成。

【案件編號：TMS 7938/21】