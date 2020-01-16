大灣區GBA新聞：穗41項改革 推灣區規則銜接

倡引導港澳人才參加國家職業資格試

文件提出，今年要深入實施「灣區通」工程，進一步完善廣深改革聯動傳導機制，有效複製深圳綜合試點改革經驗；推動實施廣州都市圈發展規劃，加快廣佛高質量發展融合試驗區建設；在推進大灣區軟聯通建設方面，清單提出推進粵港澳大灣區規則銜接機制對接，探索在有條件的評委會設立港澳評審組，引導港澳專業人才參加國家職業資格考試。另外亦提出南沙將推進營商環境國際交流促進平台建設，深化南沙自貿試驗區貿易投資便利化改革創新。

另一方面，文件亦就市內各區的重點工作提出安排，其中越秀區將要展開全省首批電商領域知識產權保護項目，以及於區內建設粵港澳大灣區生命健康產業創新區；天河區將推動創新創業基地港澳青年之家的進一步服務提升，及推進居家藥學服務改革創新。此外，南沙區要展開營智環境建設試點；海珠區深化首席數據官制度試點；荔灣區推進永慶坊街區發展；黃埔區則創建國家生物經濟先導區及展開新型要素市場化配置改革試點。

將爭取鑽石進出口通關稅收優惠等政策

文件指出，今年廣州承擔了多項國家級改革試點示範任務，包括國家營商環境創新試點、國際消費中心城市、義務教育雙減等重大改革，要及時評估改革試點成效、經驗和問題，及時複製推廣相關經驗做法；同時要爭取國家層面給予廣州更大力度政策支持、更多先行先試改革權限，如爭取跨境電商零售進口藥品試點、鑽石進出口一般貿易通關和稅收優惠政策落地。