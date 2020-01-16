大灣區GBA新聞：數據中心高耗能 東西互補助落後地區經濟

據了解，數據中心是高耗能的行業，電力成本佔數據中心營運成本50%以上。國家能源局數據顯示，2020年中國數據中心耗電量突破2000億千瓦時，創歷史新高，耗能佔全國總用電量2.7%，預計到2030年數據中心用電量可能在2020年基礎上增一倍。中國（深圳）綜合開發研究院銀湖新能源戰略研究中心副主任韋福雷更形容數據中心是「不冒煙的工廠」，耗電量與傳統高耗能的產業如鋼鐵、紡織等不相上下。

與此同時，中金研究報告也指出，數據中心是高耗能設施，如於廣州、深圳等一線城市建設，在國家雙碳目標下，無論從耗能及用地需求上都受很大制約，因此，東數西算安排使用西部地區的豐富資源補充東部運算力需求，東部一線城市提供工業互聯網、金融證券、災害預警、遠程醫療等對於網絡延時要求較高的業務；西部數據中心則處理後台加工、離線分析、存儲備份等對於網絡要求較低的業務。一方面是東部企業可降低運算成本；另一方面是西部的低碳能源及大量土地優勢轉化成運算力優勢，帶動當地經濟。

產業分佈雜亂 方案有利產業鏈分流

因此，韋福雷認為，選址韶關既能支撐大灣區數據經濟對運算力的需求，也緩解大灣區能源消耗的壓力，同時，未有東數西算方案前，企業主要根據市場行為去決定數據中心選址，產業分佈雜亂無序，不利於資源的調配和有效配置，故此東數西算方案的啟動，讓經濟落後地區作為經濟發達地區的大後方，既讓產業鏈更高效分流，亦能承接大灣區主要城市的產業溢出，幫助灣區和區外城市實現資源協同，讓大灣區經濟從中部帶動東西兩邊，再輻射至粵東粵西等廣東省其他地區的結構分佈更明確。