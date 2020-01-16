大灣區GBA新聞：「東數西算」落戶韶關 助灣區數據經濟 建綠色低碳數據中心 料投資規模逾500億

明報記者 陳子凌

去年5月，發改委等中央部委已聯合印發《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，提出「東數西算」，要求充分利用西部廉價能源，提升西部數據中心比例，帶動建立全國一體化大數據中心體系。上月16日多部委聯合公布，正式啟動東數西算工程，其中大灣區為8個國家算力樞紐節點之一，韶關市將建成國家數據中心集群，位置在韶關高新區。

承接廣深運算需求 建50萬標準機架

所謂東數西算，是指通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型運算網絡體系，將東部數據有序引導到西部儲存和計算，提升數據中心建設佈局，促進東西部協同聯動。概念類似以往的南水北調、北煤南運、西氣東輸、西電東送，屬於資源上的機制調配。

根據發改委其後發布的《全國一體化算力網絡粵港澳大灣區國家樞紐節點建設方案》，韶關數據中心集群將承接廣州、深圳等地實時運算力需求，構建輻射華南乃至全國的實時算力中心。集群將發展大型、超大型數據中心，包括綠色低碳數據中心的建設。預計至2025年，韶關數據中心集群將建成50萬架標準機架，未計伺服器及軟件的投資規模將超過500億元。

中信建投證券更進一步認為，大灣區可能承載的業務量較大，韶關機架投資規模預計將是全國10個集群中較大的。

專家：帶動灣區伺服器晶片產業

國家提倡高質量發展，發展數據經濟是其中一項重點。日前全國兩會上公布的2022年政府工作報告，提出建設數據信息基礎設施，完善數據經濟治理，以促進數據經濟發展。隨數據技術向經濟社會各領域全面持續滲透，對運算力的需求顯得迫切，加快推動運算力建設才能進一步加速數據產業化和產業數據化轉型，催生新技術、新業態，因此如何提高運算力，已是推高質量發展的重要基礎建設部分。

工信部信息通信經濟專家委員會委員、中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林認為，數據中心集群選址韶關會帶來產業發展，包括強化互聯網數據中心（IDC）建設、服務器產業、晶片系統產業、IDC維護產業等；同時亦能強化IDC在運算力上對大灣區的供應，讓大灣區能更側重發展數字經濟，刺激數據要素流通。對大灣區企業而言，特別有利伺服器、晶片等大部分IDC建設相關產業，能夠為韶關的東數西算提供產品，從而帶動粵港澳相關產業的發展。

指灣區技術人才已完整 專家：優勢更突出

中國（深圳）綜合開發研究院銀湖新能源戰略研究中心副主任韋福雷也指出，大灣區發展數據經濟，無論在技術、人才、數據產業應用和相關的軟硬件上，已經形成完整的產業生態體系，隨着東數西算工程推進，數據中心向韶關遷移，產業「蛋糕」愈做愈大，產業鏈高附加值部分亦即最後的數據應用依然會留在大灣區，結論是灣區的數據經濟技術、人才、軟硬件體系優勢會更加突出。