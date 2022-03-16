議員關注全民強檢會否用快測 徐德義：推出時講清楚

【明報專訊】政府正籌備全民強制檢測，有議員昨日在立法會一個審議抗疫法例的會議上關注可否以快速抗原測試輔助，變成「全民快測」。
食衛局副局長徐德義表示，不同檢測計劃時會講清楚接受哪一類檢測方式，至於全民強檢會否採用快速檢測，他說「暫時無細節」，會在推出時講清楚。
食衛局認疾控規例無列方式
食衛局首席助理秘書長陳尚敏回應議員簡慧敏提問時稱，目前規管強制檢測的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），只提及要檢測新冠病毒，無列明方式。政府在會上無回應會否為全民檢測另立新例。
醫管局前行政總裁梁栢賢及港區人大林順潮，早前分別建議在全民檢測時混合快速測試及核酸檢測；港大感染及傳染病中心總監何栢良則建議以快速抗原測試為主。
昨日多名議員亦關注新冠死者家屬認領遺體過程緩慢。議員陳凱欣舉例，有病人在急症室死亡，由於條例下不算自然死亡，家屬等兩周仍未認領遺體，質疑或有家屬「等唔到」。徐德義同意需嘗試減少類似情况，會研究是否出現樽頸。食環署副署長黃淑嫻承認，由於死亡個案增加，警方或醫院聯絡家人所需時間增加。她說若病人在急症室死亡，需要法醫認證死因，或導致處理延長，會研究有否方法供家屬查詢，同時與衛生署商討可否精簡程序。