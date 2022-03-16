議員關注全民強檢會否用快測 徐德義：推出時講清楚

食衛局副局長徐德義表示，不同檢測計劃時會講清楚接受哪一類檢測方式，至於全民強檢會否採用快速檢測，他說「暫時無細節」，會在推出時講清楚。

食衛局認疾控規例無列方式

食衛局首席助理秘書長陳尚敏回應議員簡慧敏提問時稱，目前規管強制檢測的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），只提及要檢測新冠病毒，無列明方式。政府在會上無回應會否為全民檢測另立新例。

醫管局前行政總裁梁栢賢及港區人大林順潮，早前分別建議在全民檢測時混合快速測試及核酸檢測；港大感染及傳染病中心總監何栢良則建議以快速抗原測試為主。

昨日多名議員亦關注新冠死者家屬認領遺體過程緩慢。議員陳凱欣舉例，有病人在急症室死亡，由於條例下不算自然死亡，家屬等兩周仍未認領遺體，質疑或有家屬「等唔到」。徐德義同意需嘗試減少類似情况，會研究是否出現樽頸。食環署副署長黃淑嫻承認，由於死亡個案增加，警方或醫院聯絡家人所需時間增加。她說若病人在急症室死亡，需要法醫認證死因，或導致處理延長，會研究有否方法供家屬查詢，同時與衛生署商討可否精簡程序。