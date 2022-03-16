官指事主證供矛盾 「理大廚房佬」脫非禮罪

男被告施漢恆（39歲）被控於2021年3月20日在旺角塘尾道一大廈的單位非禮女子X。

許官總結事主X證供時稱，X在控方主問及辯方盤問時就案發經過的描述有矛盾，如她原稱被告以右手摸其胸，在辯方盤問下又改稱左手摸胸，又一度指被告以左手捉緊其雙手。

辯方昨於結案陳辭時稱，被告案發日曾在西九龍中心一後樓梯，在X同意下摸其胸部，X無反抗。X上周稱不記得上述事件，惟昨表示經周末在睡房「閉門思考」後，想起上述事件曾發生。許官認為事件並不常見，被告更曾問及X是否願意作性交易，似乎是難以忘記的事件，懷疑X供稱不記得有可能是刻意隱瞞。

許官指出，X稱在上述事件受驚不敢呼救，卻繼續跟被告回家，令自己處於更劣勢位置，不合常理；她早前說因受驚沒立刻報警，昨又改稱忙於工作未能報警，同樣有矛盾及不合理，故裁定X並非誠實可靠證人。基於控方的直接證供僅有X的證辭，許官裁定被告罪名不成立。【案件編號：WKCC 4692/21】