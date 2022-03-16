7款電燒烤爐未過安全測試 大宇Daewoo有起火風險即回收

消委會測試的11款電燒烤爐售價介乎359至2499元。測試模擬樣本的保護裝置、即溫度控制器已經失靈，並以1.15倍的額定輸入功率操作，發現大宇Daewoo操作約3分鐘後開始冒煙及着火，並燒熔爐內的塑膠物料。

機電工程署已就該測試結果聯絡供應商跟進，供應商決定回收並更換有關產品，受影響批次於2021年6至9月在港發售，市民如已購買上述電烤爐，可致電供應商熱線3793 4069，確認是否受影響批次並安排更換。

5樣本升溫幅度超上限 觸摸易燙傷

消委會測試亦發現，Turbo Italy、Récolte、Origo、Hiraki及大宇Daewoo樣本部分位置，例如烤盤手柄、溫度調節器或放置燒烤爐的桌面等，升溫較標準上限超出6.9K至27K（1K代表1 ℃），不慎觸摸容易燙傷（見表）。而伊瑪牌、Turbo Italy及Russell Hobbs樣本，某些內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足。而Origo的溫度調節器的接駁位置可被測試棒插入並觸及內部的帶電部分，消委會認為其防觸電保護不足。

無醫生處方 藥房購獲6款處方噴鼻劑

另外，消委會嘗試在沒有醫生處方下到藥房試購皮質類固醇噴鼻劑，結果購獲6款「處方藥物」和1款「監督售賣藥物」，會方已將相關資料交衛生署跟進，提醒市民勿在無醫生處方或藥劑師指導下購用，以免有嚴重副作用。消委又發現，可快速通鼻塞的血管收縮劑最長不應用超過一星期，但產品「鼻寧Sato Nazal Spray」無提及連續用藥的期限或警告字句。

（消委報告）