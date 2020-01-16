29款兒童膠玩具 22未達安全要求 25驗出潛在致癌物PAHs 消委促政府參考國際定標準

脫部件漏液體 或令兒童誤吞誤飲

消委會在文具店、嬰兒用品店、玩具零售店及網上平台購買8款紓壓矽膠玩具、14款可擠壓玩具和7款沐浴玩具，售價介乎10至159元。測試結果發現，22款樣本未符合歐盟玩具安全樣準，包括全部紓壓矽膠玩具（圖1-8）、3款可擠壓玩具（圖20-22）在拉力測試下、兩款浴室玩具（圖9-10）在合理濫用（例如跌下、受壓）的拉力測試下，會破裂產生小部件，幼童誤吞有窒息風險，另有3款可擠壓玩具內的液體在拉力測試後漏出，易令兒童誤飲。

消委會按德國自願性安全標籤計劃標準，檢視樣本是否含管制的15種多環芳香烴（PAHs），PAHs主要危害呼吸道和皮膚，被定為致癌物質或潛在致癌物質。測試發現25款樣本含PAHs，當中「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy（圖18）」和「公仔Squeeze Toy（圖22）」的萘（其中一種PAHs）含量，超出德國的安全上限4倍至11倍（見表）。據歐盟相關法規分類，萘屬第二類致癌物質及第四類急性毒性，且具揮發性，可循呼吸吸入；本港現沒就玩具或兒童用品中的PAHs含量設上限，消委會建議當局參考國際相關標準，提升對兒童產品安全的要求。

一款DEHP超標250倍 海關跟進

一種常用塑化劑「鄰苯二甲酸酯（phthalates）」中的DEHP、BBP等可致癌或損害男性生殖系統，孕婦接觸DEHP或影響胎兒發育。今次測試有3款樣本驗出DEHP（圖10、12及18），最高含量的「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」達25%，為《玩具及兒童產品安全條例》上限的250倍，這款玩具亦驗出含0.06%的BBP。消委會已將相關測試結果和產品資料交海關跟進。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，去年接到273宗有關塑膠玩具的投訴，按年升82%，主要因為延誤運送及無收到貨，呼籲市民選擇有信譽賣家，認為有關政府部門應加强抽查玩具樣本是否符合測試。

4款玩具不安全 海關促停玩下架

另外，海關昨日提醒市民，留意4款不安全的塑膠玩具，測試結果顯示其中兩款玩具有令兒童窒息的潛在危險，另一款玩具的鄰苯二甲酸酯含量超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限，最後一款玩具則未附有《條例》所規定的識別標記及雙語警告標籤，家長應立即停止讓兒童把玩該4款玩具，商戶亦應立即下架。

明報記者

（消委報告）