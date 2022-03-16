涉瞞貨船15人染疫 泰籍船長脫欺詐罪

裁判官杜浩成裁決時稱，辯方不爭議被告提供虛假資料，並同意辯方的質疑，即控方未能證明被告有詐騙意圖，令被告和船員接受新冠病毒測試和醫療服務，導致衛生署蒙受不利。

15人醫療費逾百萬

被告Timwatthana Ekarat（53歲）為貨船「Thor Monadic」的船長，由資深大律師鄧樂勤代表。案情透露，涉事貨船由新加坡公司持有，被告當時帶領23名船員工作，貨船曾於上海被拒入境。被告去年8月23日向衛生署申請「自由無疫通行證」，翌日抵港。衛生署兩日後替船員做新冠病毒檢測，發現被告和14名船員結果呈陽性。

庭上曾經透露，15人涉及病毒檢測費用超過7.3萬港元，醫療費逾103萬港元。

控方稱被告圖獲免費治療

官：未見相關證據

裁判官裁決時稱，認為控方案情出現謬誤。杜官表示，船主及被告擔心於香港被拒入境，才會提供虛假資料以申請通行證。他們不想有人上船或卸貨，並寧願冒有船員被發現感染的風險，也不想接受檢驗及治療，令貨船於本港滯留21日，避免與當局接觸；惟控方指控被告誘使衛生署發出該通行證，從而獲取免費的治療，杜官認為控方未能提供相關證據。

杜官又表示，被告被捕後，警誡下曾稱認為船員只是患上感冒，他們可以在船上接受藥物治療。杜官最終裁定，控方未能證明被告是想從衛生署獲取利益，以及證明所有控罪元素，故裁定被告脫罪。

【案件編號：KTCC 1646/21】