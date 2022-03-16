注塑機大王蔣震離世 享年百歲

同鄉梁振英讚「做人處事典範」

就蔣震離世，特首林鄭月娥及商經局長邱騰華分別發文，表示對蔣震逝世深切哀悼，並向家人致深切慰問。曾獲同鄉蔣震撐場的前特首梁振英在社交平台發文悼念，稱蔣震是他的鄉長，改革開放初期投身內地工業發展，貢獻良多；又形容蔣震心繫家國，福及桑梓，「是我輩做人處事的典範」。

蔣震1923年生於山東菏澤農戶家庭，父母早亡，家境貧困，18歲時曾參加國民革命軍。二戰後他於1949年隻身南下香港，做過碼頭工人、紗廠雜工；其後經友人介紹，在1957年加入香港飛機工程工作，踏入機械和工業領域。雖早年曾涉足棉花生意蝕錢收場，至1958年再接再勵與友人譚雄創業，兩人名字各取一字創辦震雄機器廠，踏上工業家之路。

致力教育 設基金全國培訓人才

蔣震創業初期引入不少新技術，包括全港首創雙色吹瓶機，至1966年推出首部本港設計及製造的10安士螺絲直射注塑機，因此獲業界譽為注塑機大王。1986年內地改革開放，他成為首批進駐內地的工業家，在順德市組成合資企業。

他亦致力推動人才教育和工業領袖培訓，1990年成立蔣震工業慈善基金，將震雄集團股份全數捐贈基金，為業界培育新血，至今累計損助4億元經費，曾與內地和美國高等院校合作，為全國培訓逾6萬名工業科技及管理人才。

蔣震育有7名子女，長女麗華及五女麗苓低調，近年最為人所識的二女麗芸，自2005年由商界轉攻政壇，去年底亦不再參選立法會。三女麗萍曾是歌星，婚後淡出。四女麗莉曾任震雄總裁，至1999年自行創業，並收購太平洋興業及創辦環康集團，曾任香港總商會主席，其後因串謀詐騙入獄3年半，此後變低調。

蔣震晚年曾爆子女不睦，他於2018年退休後，六女麗苑接掌家族生意出任震雄總裁兼主席，幼子志堅一度晉升副主席；2019年據悉蔣志堅與蔣麗苑不和，志堅重選董事時未能連任，其後曾入稟高院控告蔣麗苑及老父蔣震，惟其後事件未有再進一步發酵。