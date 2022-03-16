特首戰前 陳茂波民望新高李家超新低 四成人評林鄭0分 馬嶽：民望對中央揀蟀影響不大

林鄭淨值-67 兩年新低

田北辰：民望跌事關疫情

實政圓桌立法會議員田北辰認為，林鄭月娥民望下跌與疫情有關，中央揀選下任特首時未必視乎民望，但會評估今次疫情是否有人為失誤。他批評政府令香港在3個月內「由天堂跌落地獄」。中大政治與行政學系副教授馬嶽指出，雖然3人民望走向各異，但沒有問責官員可界定為高民望。

香港民研於3月7至11日，以電話隨機抽樣訪問1000名18歲或以上香港居民。林鄭月娥最新評分為26.6分，較上月顯示跌5.2分，創前年4月以來新低，當中四成受訪者給她0分。她的支持率為12%，反對率為78%，民望淨值是負67個百分點，為前年2月以來新低。

李家超的評分為34.8分，比兩個月前調查下跌2.1分，民望淨值下跌4個百分點至負14個百分點，兩者均是去年6月出任司長以來新低。上月公布預算案的陳茂波支持率上升，淨值為11個百分點，較兩個月前調查升5個百分點，是他出任司長以來最高。他的最新評分為44.7分，較上月預算案即時民調下跌2.9分，惟比1月恆常調查多2.4分。

馬嶽分析，官員支持度對中央挑選下任特首影響不大，認為林鄭月娥民望創兩年新低與疫情關係較大，李家超則受政府整體民望拖累。至於陳茂波民望上升，馬嶽相信因預算案派發消費券對市民有實際幫助，市民亦不會將他與疫情聯繫。民主黨主席羅健熙拒評民望對特首選舉的影響，稱林鄭月娥作為特首，市民認為她要為政府抗疫表現負責，民望自然下跌。

局長民望 陳肇始大瀉墊底

各局長當中，食衛局長陳肇始的民望淨值最低，為負42個百分點，較去年12月調查大跌26個百分點。只有環境局長黃錦星、財庫局長許正宇、公務員事務局長聶德權、商經局長邱騰華4人民望淨值是正數。

另外，香港民研亦公布「社區健康計劃」調查，發現八成受訪者不滿政府抗疫表現。調查由上月20日至本月13日進行，在網上訪問群組成員，再加權處理結果。

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