13次非禮印傭 康文署經理罪成

被告巴廷明（56歲）報稱高級康樂事務經理（園藝），被控於去年3月11日至6月25日，共13次在元朗白沙村村屋猥褻侵犯女子X。

鄭官總結雙方陳辭稱，辯方爭議事主X的供辭有遺漏及前後矛盾，惟事主錄取的口供及庭上作供沒實際分別，被告有否戴口罩、靠近事主等細節僅屬枝節或無關痛癢，難以要求她在遭侵犯下準確說出被強吻多久等細節。

事主在首次拍攝非禮片段後，曾接受被告以3000元和解。鄭官認為事主已墊支半年工資，若離職更須重新申請簽證，可以理解她在「別無選擇」下接受和解；而她再度被拍攝非禮片段後，選擇逃離被告住所及報警，沒有以片段敲詐和解金，可見她並非唯利是圖，亦沒有虛構案發經過。

事主曾收錢和解 官信別無選擇

鄭官指被告的行為非關心或安慰事主之舉，反之被告為事主按摩腹部亦顯然是「借故非禮」，加上事主拍攝的手機片段可見她不同意被告行為，裁定被告所有罪名成立。

辯方求情稱，被告任公職近30年，月入9萬元，是家中經濟支柱，定罪紀錄可能令他失業及失去500萬元退休金，已是很大懲罰，冀法庭考慮被告僅強吻事主，不涉觸摸私處，程度較輕。鄭官指本案涉違反誠信，會考慮判監，但容許被告保釋，與上司處理涉退休金事宜。

【案件編號：WKCC 4566/21】