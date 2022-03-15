大埔兩死車禍 的士司機改控誤殺危駕

兩項誤殺罪指稱，被告莫培華（63歲）於2021年8月22日因嚴重疏忽而非法殺死鄭鈞海及宋婉芬，被告作為的士司機，沿大埔廣福道行駛時，對近燈柱AE0236使用行人過路處的鄭鈞海及宋婉芬違反謹慎責任，即該的士駛近行人過路處，而行車交通燈號是紅色時，沒有減慢車速；沒有充分使用或完全沒有使用制動器；把的士轉向右邊，切入對面東行線，超越停在行人過路處前的兩部車輛；以時速約50公里把的士駛上安全島，導致的士撞倒一支燈柱、一支標示及多名身處安全島上的行人，包括上述兩人；被告違反責任構成嚴重疏忽，亦是導致兩人死亡的主要原因。

控罪指衝紅燈沒減速

至於餘下4項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，控罪指稱，被告於同日同地，在道路上危險駕駛車輛登記號碼NJ861的市區的士，引致陳更崧、伍美芳、劉殷喆及蘇木興身體受嚴重傷害。

【案件編號：FLCC1135/21】