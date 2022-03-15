撼橋墩電單車 小巴燒通 4乘客輕傷 及時被抬離脫險

兩男兩女受傷乘客年齡33至77歲，全部輕傷清醒，其中兩人由救護車送院治理，另兩人自行到醫院求醫。76歲姓陳小巴男司機及另一名姓李女乘客沒受傷，事後在場協助警方了解事件經過。

涉事312號專線小巴由青衣城開往梨木樹。事發昨午3時許，陳駕駛小巴由青衣總站開出，右轉青敬路時，車輛失控掃毁水馬，再撞向一列電單車及青衣北橋橋墩，小巴車頭冒煙，陳隨即打開車尾太平門疏散乘客，兩名男子合力將一名女乘客抬離車廂，當所有人離開車廂後，火勢愈燒愈烈，一度傳出爆炸聲。消防到場開喉將火救熄，小巴嚴重焚毁，座椅全燒剩支架。

事後共6輛停泊橋墩附近的電單車損毁，其中兩輛嚴重焚毁，3輛被火波及，橋墩及橋底被熏黑。警方初步調查懷疑涉及小巴煞車掣失靈。現場消息稱，被撞電單車夾在橋墩與小巴之間，疑滲出汽油遇熱起火。火警期間濃煙湧上青衣北橋，部分途經車輛要慢駛。有網民留言稱「成個青衣城都有燶味」。

小巴乘客李小姐說，當時車內有3女1男乘客，另有上一更司機及涉事司機，合共6人。事發時一名帶同多袋物件的女乘客剛登車，司機未待她坐穩便開車，女子失平衡幾乎跌倒，司機回頭查看時小巴便失事。

乘客上車失平衡 司機回頭查看即失事

民主黨交通政策發言人韓俊賢稱，當局應全面檢討公共小巴維修流程，定期抽查小巴保養，確保乘客安全。