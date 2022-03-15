灣區手記：疫下有咩買？ ／文：尚東美

內地早就不允許藥房擅自出售感冒退燒類藥物，以防感染者自行服藥，不去醫院，逃脫疫情防控的天羅地網。如果去醫院指明要開連花清瘟，也要先去做個核酸測試，證明是陰性，而且是因為有上呼吸道感染，才能開藥。記者並無類似症狀，要怎樣搞到連花清瘟呢？

顯然有同樣需求的人為數不少，記者很快找到一個微信群，當中有一名自稱是以嶺藥業（連花清瘟生產商）的代表，負責登記各人需要，產品是「內地版」，10盒起售，價格比起市面可謂「良心」，不過無法直接快遞到港，只能寄到集運地址。但最近中港貨運緊絀，集運最終能不能運到香港，或者要用多少天運到，純靠運氣。群中不少人就在吐槽自己所用的集運「停在那裏一動不動」、「一個多星期了還在倉庫裏」。

畢竟也只能等，群友們就討論起疫下還有什麼買？在香港不想出門，超市也關得早，不如從內地網購。有人說買健身單車、啞鈴、跳繩，實行健身抗疫；亦有人想買氣炸鍋、麵條機、窩夫機，想在家中大顯身手；更多人關注的是血氧儀、體溫計、消毒水和防護服，萬一有需要起來也能用到。

再過一會兒，群內的討論就變成：「記得要先領優惠券再買，買滿×××元可返還××元」、「我剛剛收到返還了20元，你呢？」

文：尚東美