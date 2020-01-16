大灣區GBA新聞：粵水陸兩路物資供港 開「零延時」報關通道

海上6條定點定時航線 重啟跨境鐵路貨運

水路方面，廣東開通6條定點定時航線，其中深圳開通大鏟灣碼頭至香港現代貨箱碼頭、媽灣碼頭至屯門內河碼頭、鹽田國際碼頭至香港國際集裝箱碼頭3條定時定點駁船專用航線。大鏟灣碼頭以供港生鮮食品為主，現時近七成生鮮食品均由大鏟灣駁船運往香港。招商局港口（華南）下屬媽灣、蛇口、赤灣3個碼頭，就負責運送香港市民的網購生活日用品。至於鹽田國際碼頭，由中遠海運負責的供港海上快線於3月1日啟航，運送醫療防疫和民生用品物資。據統計，從2月21日到3月2日，這3條海上供港快線累計開航74班次，運輸供港物資5892標箱（3.9萬噸）。

除了水路，已停駛12年的深港跨境鐵路貨運也因今次疫情而重啟，3月2日首趟鐵路援港班列從深圳平湖南物流樞紐開出，駛向香港羅湖編組站，火車18個貨櫃運送了新冠病毒檢測試劑盒110萬人份、防護服2萬件及其他醫療用品，後續並會視乎實際需求加密班次和貨櫃數量。這亦是自2010年京九鐵路停止深港鐵路貨物運輸功能後，再次有透過鐵路方式向香港運送物資。