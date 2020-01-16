大灣區GBA新聞：灣區快測品藉抗疫打入港市場 港代理商：多間生產商「敲門」 要慎選產品

明報記者 林迎 劉曉宇

響應中央助港抗疫

在香港疫情急速擴散初期，政府核酸檢測不勝負荷，市面快速測試產品奇缺，在響應中央助港抗疫下，東莞市政府聯絡廣東唯實（WESAIL）生物技術公司支援香港。廣東唯實旗下唯實國際銷售總監文智昌說，該公司生產的快速測試包原本主要供應歐洲及南美，收到支援請求後，公司先抽調已經在香港的貨源供應前線，成為新華集團、招商局、理工大學等企業及機構的供應商。

畢馬威中國亦有份與廣東唯實合作援港，上月22日，畢馬威中國通過畢馬威慈善基金捐贈100萬元，以及與香港社區組織協會合作支援抗疫，其中社協為基層家庭派發的快速測試包，便是廣東唯實的產品。據畢馬威中國指出，廣東唯實不單給予社協一個公益優惠價格，且額外贈送免費測試包，讓更多香港市民受惠。

文智昌表示，至3月中旬已有100萬份產品抵港，當中約70萬至80萬份已經分發，現維持每周幾十萬份產量供港。他稱，公司每日產能有望在短期內提升3倍，除團體採購外，還將擴大在港零售。

倘打開銷售渠道 「產能優先供港」

深圳金準生物上月亦向東華三院捐贈1萬份快測包，並贈送1000份給特首辦，警務處亦已訂購1萬份。金準生物的快測包為自主研發，採用量子點免疫熒光層析法，在德國聯邦疫苗和生物醫學研究所（PEI）一份對近300種快測品的第三方測試報告中，得到90%的準確率，高於港府建議的85%水平。董事長章國建說，公司產品除了能大幅減少對輕症、早期感染、無症狀感染者的漏檢，並可在15分鐘完成檢測，能滿足機場海關對入境人群的快篩需求。

章國建表示，公司目前產能在一天4萬份左右，新生產線已在規劃中，下月有望提升至每日10萬至50萬份。他說，目前產品主要銷往東南亞及歐洲，希望也能打開香港市場協助抗疫，現時正向美國FDA申請認證，早前亦已獲知會產品進入歐盟通用白名單，目前最希望是找到適合的代理商合作，將產品供往香港，若能打開銷售渠道，「產能將優先供給香港」。

港商：關乎健康安全 準確度重要

本地網購平台香港擺檔有限公司（BuyDong）早前亦代理了天津格林生物（Glallergen）的快速測試產品，該公司市場總監周靄儀表示，Glallergen的香港總代理Airpurity Ltd.正好是擺檔的客戶，有感爆疫之初市面太多快測產品，但部分準確度低導致假陰性，因此引入Glallergen的快測產品，並提供予公司客戶，「有部分『擺檔』的客戶是本地分銷商，所以在零售點也能買到」。周靄儀說，因市面需求大，她也收到過不少生產商查詢代理事宜，「但不能隨便就引入，始終關乎健康安全，準確度很重要」。

Airpurity Ltd.行政總監劉慧京亦稱，市民選購快測品除了看歐盟CE之類的認證，最好還是參考PEI報告。據該份報告，Glallergen的快測品準確率達92%，是頭10位之內。周靄儀補充，考慮到一般快測品盒面沒有印上例如Ct值等參考數據，市民如沒上網，在琳瑯滿目的快測品下難免花多眼亂，因此正準備在零售點擺設教育宣傳，另外與民間機構如獅子會、扶輪社等合作，在捐贈的同時也教導市民如何選擇快測品。

料快測品像口罩成家庭常用品

兩年前香港也曾經歷「口罩荒」，市民不理質量瘋搶口罩，現在對於快測品的需求情况類同，但這一波疫情緩和後，快測品會否也重蹈口罩從供不應求到供過於求的命運？「首先快測品不像口罩，企業需要長時間及大量成本才可研發生產，因此不會像口罩那樣短時間內大量增加生產商。」周靄儀道：「此外，需求當然會在疫情緩和後有所減少，但以後快測品會像口罩那樣成為家庭常備用品，而且經過當年買口罩經驗，市民更重視防疫用品質素，快測品市場汰弱留強情况將更甚，對於優質快測品而言，長遠的市場空間是不成問題。」