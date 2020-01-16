大灣區GBA新聞：灣區快測品藉抗疫打入港市場 港代理商：多間生產商「敲門」 要慎選產品

【明報專訊】香港新冠疫情大爆發，民間對快速測試產品的需求暴升，社會各界亦引入包括廣東省等多間內地醫藥科技企業的快速測試產品以支援市民所需，這些醫藥企業一方面為支持香港抗疫盡一分力，同時也是產品打開香港市場的契機。有生產商已加大產能去擴大在港零售網，以及決定將銷售重心轉移至香港，而有引入快速測試產品的香港代理商認為，雖然爆疫期間收到不少生產商「敲門」，但考慮到長遠發展及社會責任，要謹慎挑選產品。
明報記者 林迎 劉曉宇
響應中央助港抗疫
在香港疫情急速擴散初期，政府核酸檢測不勝負荷，市面快速測試產品奇缺，在響應中央助港抗疫下，東莞市政府聯絡廣東唯實（WESAIL）生物技術公司支援香港。廣東唯實旗下唯實國際銷售總監文智昌說，該公司生產的快速測試包原本主要供應歐洲及南美，收到支援請求後，公司先抽調已經在香港的貨源供應前線，成為新華集團、招商局、理工大學等企業及機構的供應商。
畢馬威中國亦有份與廣東唯實合作援港，上月22日，畢馬威中國通過畢馬威慈善基金捐贈100萬元，以及與香港社區組織協會合作支援抗疫，其中社協為基層家庭派發的快速測試包，便是廣東唯實的產品。據畢馬威中國指出，廣東唯實不單給予社協一個公益優惠價格，且額外贈送免費測試包，讓更多香港市民受惠。
文智昌表示，至3月中旬已有100萬份產品抵港，當中約70萬至80萬份已經分發，現維持每周幾十萬份產量供港。他稱，公司每日產能有望在短期內提升3倍，除團體採購外，還將擴大在港零售。
倘打開銷售渠道 「產能優先供港」
深圳金準生物上月亦向東華三院捐贈1萬份快測包，並贈送1000份給特首辦，警務處亦已訂購1萬份。金準生物的快測包為自主研發，採用量子點免疫熒光層析法，在德國聯邦疫苗和生物醫學研究所（PEI）一份對近300種快測品的第三方測試報告中，得到90%的準確率，高於港府建議的85%水平。董事長章國建說，公司產品除了能大幅減少對輕症、早期感染、無症狀感染者的漏檢，並可在15分鐘完成檢測，能滿足機場海關對入境人群的快篩需求。
章國建表示，公司目前產能在一天4萬份左右，新生產線已在規劃中，下月有望提升至每日10萬至50萬份。他說，目前產品主要銷往東南亞及歐洲，希望也能打開香港市場協助抗疫，現時正向美國FDA申請認證，早前亦已獲知會產品進入歐盟通用白名單，目前最希望是找到適合的代理商合作，將產品供往香港，若能打開銷售渠道，「產能將優先供給香港」。
港商：關乎健康安全 準確度重要
本地網購平台香港擺檔有限公司（BuyDong）早前亦代理了天津格林生物（Glallergen）的快速測試產品，該公司市場總監周靄儀表示，Glallergen的香港總代理Airpurity Ltd.正好是擺檔的客戶，有感爆疫之初市面太多快測產品，但部分準確度低導致假陰性，因此引入Glallergen的快測產品，並提供予公司客戶，「有部分『擺檔』的客戶是本地分銷商，所以在零售點也能買到」。周靄儀說，因市面需求大，她也收到過不少生產商查詢代理事宜，「但不能隨便就引入，始終關乎健康安全，準確度很重要」。
Airpurity Ltd.行政總監劉慧京亦稱，市民選購快測品除了看歐盟CE之類的認證，最好還是參考PEI報告。據該份報告，Glallergen的快測品準確率達92%，是頭10位之內。周靄儀補充，考慮到一般快測品盒面沒有印上例如Ct值等參考數據，市民如沒上網，在琳瑯滿目的快測品下難免花多眼亂，因此正準備在零售點擺設教育宣傳，另外與民間機構如獅子會、扶輪社等合作，在捐贈的同時也教導市民如何選擇快測品。
料快測品像口罩成家庭常用品
兩年前香港也曾經歷「口罩荒」，市民不理質量瘋搶口罩，現在對於快測品的需求情况類同，但這一波疫情緩和後，快測品會否也重蹈口罩從供不應求到供過於求的命運？「首先快測品不像口罩，企業需要長時間及大量成本才可研發生產，因此不會像口罩那樣短時間內大量增加生產商。」周靄儀道：「此外，需求當然會在疫情緩和後有所減少，但以後快測品會像口罩那樣成為家庭常備用品，而且經過當年買口罩經驗，市民更重視防疫用品質素，快測品市場汰弱留強情况將更甚，對於優質快測品而言，長遠的市場空間是不成問題。」