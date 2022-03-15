市民質疑遲發資訊 天文台：達5級才發速報

市民驚醒 「張牀好似畀人踢咗兩下」

綜合網民描述，昨地震持續5至6秒，港九新界都能感受到，震感明顯。九龍區有市民表示從睡夢中驚醒，目睹家具震動，「衣櫃都震埋」；有市民稱「張牀好似畀人好大力踢咗兩下」，感到害怕，之後上網始得知可能地震；亦有人表示沒感覺，「睡得像豬一樣」。

岑智明向本報表示，他亦是從睡夢中「驚醒」；之後他在facebook發帖文，表示「地震無得預測，因為任何通報只能在事後發出」，而事後發出的「警報」，只能令普羅大眾「得個知字」。

岑智明：地震只能事後通報 「得個知字」

岑解釋，日本在地震前10秒發出的預警系統，其實只是與地震波鬥快，亦不可作事前預測。他說破壞力較強的地震波，傳送速度較慢，因此當監測到第一個行得較快的地震波P-WAVE（primary wave），就可透過系統計算出時間發警報，但亦要視乎地震距離，若震央在香港，由於幾乎無時間差異，亦無可能預警。他說類似日本的地震速報系統，對經常面對地震威脅的地方才有實質作用，對於並非處於地震帶的香港，這類警報隨時會為市民帶來不必要恐慌。