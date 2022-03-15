震央距港92公里 未影響惠州大亞灣核電站 凌晨4級地震 逾萬人報告43年最多

惠州對開海域 餘震11次

中新社昨報道，中國地震台網正式測定，昨凌晨2時28分廣東省惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，震源深度25公里；省地震局初步研判，地震對陸地影響較小，原震區近幾日發生5級以上地震可能不大；惠州、香港、深圳、汕尾、東莞、揭陽、珠海等地震感明顯，截至昨凌晨4時30分記錄到餘震11次。根據報道，廣東省、惠州市、惠東縣三級地震局、應急管理局表示，暫未接到人員傷亡和財產損失報告，惠州及大亞灣核電站未有影響。

港震感明顯 相當大貨車駛過

本港天文台高級科學主任林靜芝表示，大部分向天文台報告的市民都表示，地震期間感受到輕微震動，維持約數秒，亦有市民從睡夢中驚醒。天文台分析市民對震動的感受和觀察後，認為地震烈度達到修訂麥加利地震烈度表第4度，即相當於一輛大型貨車駛過的震動，懸掛物件會擺動及門窗會發出聲響。林又說，根據市民報告，本港東部地區如西貢、沙田、大埔的地震烈度都是4度，西面如屯門、葵青等烈度約2度。

天文台自1979年設立了短周期地震監測網，連同今次惠東海域地震在內，本港錄得85次有感地震，當中18次烈度達修訂麥加利地震4級或以上。

是次地震震央距香港92公里，與惠東太平嶺核電站，以及大亞灣和嶺澳核電站較近，分別相距約20公里及50公里。中電網頁顯示，大亞灣核電站的設計已考慮站址周圍具體情况，預防可能出現的海嘯或地震等自然災害，可抵禦修訂麥加利地震烈度表8度的地震衝擊（部分建築損毁及倒塌、樹枝脫落、斜坡出現裂縫）；核電站建於海平面6.5米以上，並受高17米的沿岸防波堤保護。

工程師：不影響樓宇結構

資深土木工程師倪學仁表示，內地建築物有防地震標準，核電站亦不例外，規格遠較一般建築為高，昨日地震烈度對核電站威脅有限；本港《建築物條例》無規定私人樓宇要具備抵禦地震設計，但須能抵受颱風吹襲，而兩者對樓宇設計要求不同。雖然如此，倪說本港並非處於活躍地震帶，至今有紀錄的有感地震烈度最高5至6度，不會影響樓宇結構。

2012年立法會文件顯示，政府認為，若發生地震烈度表7度的地震，據現行標準興建的樓宇仍安全，不會受嚴重損毁。