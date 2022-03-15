逾25萬公屋裝隔氣管 阻房署入屋檢查扣分

另改善天台排氣管

房委會資助房屋小組昨通過撥款6.19億元繼續排水管改善計劃，改善現有公屋大廈排水管，其一是參考屋宇署對新建樓宇的作業備考，將天台排氣管開口的位置伸延與鮮風進風口或與天台地面相距超過3米，減少大廈擾流現象，涉1315幢大廈、2.5萬條排氣管。

其二是加裝分支接駁喉管，收集洗手盆排水，補充地台去水口隔氣彎管內的水，防止「水封」流失，涉及25.5萬個單位。其三是為廁所地台去水口與毗鄰單位共用廢水管的單位加裝獨立U形隔氣彎管，防止氣體及異味傳播，涉約7.1萬個單位。

有關工程今年8月分階段落實，首兩項工程預計需時2.5年，第三項預計2.5年內可完成大部分工程。

黃碧如稱，第三項加裝U形隔氣彎管工程需住戶配合，擔心疫下部分住戶拒外人入屋，但她提醒，房委會亦擴闊了公屋扣分制關於不讓房署指派工作人員進入單位可扣分的範圍，除加入「毗連單位的地方」，進入目的亦由原本僅限維修擴至保養、檢查和施工等，有關改動亦並非只適用於是次工程，日後房署人員若檢查涉嫌未經批准改動，住戶拒絕讓人員入屋亦可能扣分，最嚴重是終止租約。