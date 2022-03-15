自言屬首批被針對外國組織

根據香港監察網站，他們是2017年成立的非政府組織，總部位於英國倫敦，致力​​監察香港人權、自由和法治狀况，以及促請內地政府遵守《基本法》和《中英聯合聲明》提出的「一國兩制」方針。在2019年反修例運動及2020年《港區國安法》實施後，組織稱游說到美國國會通過《香港自治法》，以及爭取到英國政府向英國國民（海外）護照（BNO）持有人推出移民英國簽證計劃，讓合資格港人申請移居英國等。

其中兩名贊助人英國上議員奧爾頓和前港督彭定康，2月初在英國上議院建議容許BNO簽證申請涵蓋至1997年後出生港人。組織創辦人兼執行總監羅傑斯是英國保守黨黨員，擔任黨內人權委員會副主席，多次就香港民主運動表態；他1997至2002年間旅居香港，2017年10月經泰國曼谷抵港時在香港機場被拒入境和遣返，當時入境處稱不評論個別個案。

續籲為港人提供「救生艇」

組織稱現仍積極呼籲承諾支持香港民主的盟友，為港人提供「救生艇計劃」保障，以及呼籲香港政府釋放所有政治犯。網站亦有資料顯示，他們與英國、美國、歐盟等多國或地區，與其高級外交官和政客保持聯繫，在全球為香港的自由和法治發展提供資訊和倡議。

（港區國安法）