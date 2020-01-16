國安警致函促刪網 香港監察拒從 被指勾結外國 創辦人：威脅外國NGO顯條例危險

據了解，國安處在信中引用港區國安法第29條，稱羅傑斯從事嚴重干預特區事務，以及危害中國國家安全的活動，包括游說外國對兩地實施制裁或封鎖、從事其他敵對活動，以及嚴重干預香港特區政府或中央人民政府制定和實施法律或政策；羅傑斯作為香港監察創辦人和執行總監，組織的行為和活動均在他指導下進行，他須承擔全部責任。

稱可判囚 附截圖沒言違法內容

國安處同時引用第43條及實施細則附表四，即要求服務供應商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪，或相當可能會導致危害國安罪行發生的電子信息，作出禁制行動。警方有合理懷疑組織在網站發布的內容可能會構成或導致勾結外國或境外勢力罪，要求立即停止從事任何違法行為和活動。

信中沒說明網站涉嫌違法內容，但附有9頁網站截圖，包括組織簡介、活動、眾籌呼籲及報道香港人權狀况的圖片。組織稱是次指控證明當局曾利用港區國安法封鎖其網站。羅傑斯表示，威脅一個報道香港人權狀况的非政府組織足證港區國安法的危險；即使受威嚇，組織會加倍努力為港人和被囚政治犯發聲，不會受制於威權機構。

警方表示，任何採取的行動會按實際情况依法處理，又引述國安法第3條，訂明特區行政機關應當依據該法和其他有關法律規定，有效防範、制止危害國家安全的行為和活動。禁制行動的權力，是為防範及制止危害國安的罪行，市民可繼續合法使用互聯網，不會受影響。

英：圖令自由民主支持者沉默

多國政要有就事件回應（見表）。英國外交大臣卓慧思表示，香港當局試圖令自由民主的支持者保持沉默，而針對總部設於英國的非政府組織所採取的無理行動，明顯是嘗試令捍衛香港人權的人沉默。她說，中國政府和香港當局必須尊重言論自由這普世權利，並按國際承諾維護香港的權利，試圖在全球壓制為自由和民主發聲的行為不可接受且永遠不會成功。

組織贊助人之一前港督彭定康稱，此信是個可恥例子，證明俄羅斯總統普京的北京朋友和香港叛徒嘗試扼殺香港言論和資訊自由，並將缺乏理據、自由和誠信的行為蔓延至國際社會。

明報記者

（港區國安法）

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