【Emily】江玉歡批部門協調 引友留言「出聲就話黃」

質疑一事兩公報 小事各自理

Doreen話，成功抗疫講求協調合作，特首林鄭月娥前日話市民「很少看政府的新聞公報」，於是佢前晚就去有關網頁，仔細睇呢幾日嘅資料，話發現衛生防護中心同醫管局差唔多喺同一時間就疫情數字作公布。睇番有關公布，醫管局講公立醫院新冠個案情况，衛生防護中心就講本港整體確診情况。Doreen質疑，「既然兩個機關要緊密合作，兩者發放的數字互有關連，影響防疫政策，點解要分開兩個公報？」

特首喺記者會被問到醫管局採購抽氣扇一事，答話「我們（政府）完全沒有參與。這是醫管局的採購事項」。Doreen認為，「今時今日，又話同心抗疫，無分彼此，抽氣扇這樣小的事，為何要有這個各家自理之感？是否獎由我取，禍由你擔呢？」佢並喺fb上載友人留言截圖，留言內容提及政府抗疫工作冇執行力，「可悲嘅係一出聲，佢就話你係『黃』嘅」。