大灣區GBA專題：抗癌藥運輸講究 專門物流公司支援

為此，早前香港綜合腫瘤中心和中山陳星海醫院與醫療物流配送商大昌行奧利佳達成戰略合作，由大昌行奧利佳為中山陳星海醫院提供產品供應物流鏈。大昌行奧利佳大中華區商務總經理Richard Holloway表示，公司過去與香港公私營衛生系統及全球各大製藥公司都保持合作，於管理醫療供應鏈、醫療公益項目和醫療產品註冊方面都積累豐富經驗，在藥械通政策下，這些優勢有助於藥械信息審批程序和物流供應等方面服務大灣區內的醫療機構。

建網上灣區醫學資訊平台

除作為藥械物流中間人，大昌行奧利佳早前亦推出醫學互動平台大灣區惠醫網（GBAHealthConnect.com）。這個線上平台將提供有關藥械通政策和參與進程，以及關於審查新批准的治療方法臨牀信息外，亦會透過在線分享會及醫療保健文章等方式，加強真實案例分享，讓兩地醫療界能獲取最新的醫學資訊。Richard Holloway期望，透過平台的橋樑角色，日後無論大灣區的醫護人員、國際藥廠及醫療器械公司都可利用平台共享信息，共同建立大灣區醫學資訊網絡。