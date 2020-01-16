大灣區GBA專題：跨境會診治癌 藥械通港藥助攻

明報記者 陳子凌

所謂MDT，即由多個學科專家圍繞某一具體病例討論，在綜合各學科意見基礎上，為病人制定最佳治療方案。香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院的MDT成員包括來自外科、內科、放療科、影像科、病理科等專家醫生，可針對某一病例，通過定期會議形式，提出適合患者的最佳治療方案，繼而由相關學科單獨或多學科聯合執行該治療方案。

互傳病歷建微信群 判斷需否跨境醫

具體而言，當病人向香港綜合腫瘤中心或中山陳星海醫院提出MDT會診服務要求，負責人員會盡可能收齊病人的影像報告、血液報告、出院報告等，交給醫生判斷病人是否適合及有無需要進行MDT，醫生則會在MDT會議前掌握病人身體狀况及所使用藥物信息等，以便進一步跟進。適合進行MDT的個案，機構會將病人病歷資料傳予對方機構診斷，經初步分析及確定兩地會診醫生團隊，便會建立該個案專用微信群方便團隊之間交流，以及以視像會議共同判斷治療方案，再根據方案決定病人是留在本地還是跨境就醫（見圖）。

為進一步提高MDT質素，香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院推出MDT前已做了多方面籌備，包括增加設備，設計新系統及工作流程，例如香港綜合腫瘤中心專門改裝了一間貴賓房作MDT會議室，添置輕觸式大電視，升級視像系統和收音系統，令病人病歷影像更清晰，醫生亦可透過輕觸式電視直接在屏幕做標記，方便兩地醫生同步討論影像。

疫情阻來往 藥械通引港藥助就地治

雖然MDT能提供個性化治療方案，但有時內地病人須來港接受香港綜合腫瘤中心的療程，亦可能有香港病人要到中山陳星海醫院醫治，在疫情影響通關、尤其近期香港疫情大爆發下，則出現空有MDT方案卻難以跨境執行的情况。

去年8月落實的藥械通一定程度上解決到這個問題。香港陳星海醫療投資集團有限公司行政總裁黃志浩表示，作為藥械通試點醫院之一，中山陳星海醫院於上月已獲批兩款進口口服抗癌新藥「勞拉替尼（Lorbrena）」及「恩曲替尼（Entrectinib）」 ，今年計劃繼續申請引進10種新型藥物或醫療器械，「之前因為醫院沒有港藥，病人一定要去香港，現在有了藥械通，病人可直接於醫院用藥，令我們使用MDT制定方案會更靈活，病人也受惠」。

對於引進什麼新藥械，黃志浩稱既有醫院醫生的建議，也有與香港綜合腫瘤中心交流，挑選效果佳的藥物。香港綜合腫瘤中心行政總裁唐嘉其則指出，香港在引進海外新藥方面限制較小，能按病人需要判斷引進什麼藥，病人對香港醫生的信心也足夠，這些用藥經驗能反饋回內地，讓他們更善用藥械通政策引進最適合的藥。

病人獲兩院之長 會診免重做檢查

藥械通對兩間醫療機構的MDT服務起着很重要的輔助作用；MDT服務的出現，也是兩間機構推動大灣區醫療協作、醫療水平一體化的重要平台。唐嘉其表示，有MDT之前，兩地病人只能自行決定是否跨境看病，例如在灣區長期生活及工作的港人回港看病並不容易，公立排期亦長，再者病歷不通，可能各種檢查要重複再做，某程度上會耽誤治療。

香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院本身各有專長的癌症診療領域，MDT模式正好集合兩地醫療團隊長處。從病人角度看，就是集合兩家之長接受治療；再者兩地醫療團隊一起會診，也避免了病人浪費時間複述病情及重做檢測。

內地可學香港模式 港醫增臨牀經驗

從醫生的角度，MDT模式既是優勢互補，也可攜手提升醫療水平及一體化。內地醫生以中文為主，香港醫生則多用英文術語，加上檢查、診治及用藥習慣亦有不同，但透過MDT合作，兩地團隊能加深彼此了解，有助醫療交流，取長補短。黃志浩便指出，內地腫瘤科多數是醫生跟進病人，例如跟進病人的是一個專長於化療的醫生，其提出的診治方案就可能會傾重於其專長領域，或多或少可能影響醫治成效；香港則傾向實踐醫療，集合不同專科意見制定方案，以綜合療程為主導，因此透過MDT交流，內地醫生能汲取到香港醫療模式的好處。

唐嘉其亦認為，與內地醫生的合作對香港醫生提高水平也有幫助，「內地病患數量比香港大得多，會有很多不同的案例，甚至可以遇到一些香港較少見的疑難雜症，這對於提高香港醫生的臨牀經驗有很實質的作用」。

盼藥械通涵常用藥 倡推「病歷簽證」

市場調研機構Global Market Insights報告顯示，2019年全球視頻會診（遠程醫療）市場規模為455億美元（約3549億港元），預計2020到2026年的年複合增長率會達到19.3%，市場規模於2026年將擴大至1755億美元（約1.37萬億港元）。與此同時，大灣區提出粵港澳醫療協作，加上未來將有更多港人北上到大灣區創業就業與生活，對在灣區享有香港水平及質量醫療服務的需求有增無減。

對此，黃志浩及唐嘉其均希望，香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院合作推出的MDT服務能對促成大灣區醫療一體化起到示範作用，類似的會診模式能在更多不同領域的專科使用，構建灣區健康藍圖。政策方面，黃志浩希望兩地能擴大藥械通目錄。他指出，現時可通過藥械通申請進口的藥物須符合緊急、必需這些條件，但一些內地常見病可使用藥物也有限，例如兒科，若藥械通能將常用藥物納入目錄，病人將更受惠。

唐嘉其則建議兩地政府考慮推出「病歷簽證」，「有部分個案始終需要來港診治，一整個癌症療程需要一段時日，如果商務簽證來港，逗留時間較長還好，一般自由行簽證來港時間短，病人可能療程期間要多次往來」。唐嘉其說，雖然大灣區是一小時生活圈，但病人舟車勞頓始終較辛苦，若有「病歷簽證」，讓他們在療程期間留港，對康復也有幫助。