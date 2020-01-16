大灣區GBA專題：跨境會診治癌 藥械通港藥助攻

【明報專訊】疫情之下看病難，卻也為網上會診等智慧醫療服務帶來契機。去年初香港綜合腫瘤中心與中山陳星海醫院便攜手推出跨專科遠程視頻會診服務（Multi-Disciplinary Team，簡稱MDT），幫助內地病人和灣區港人解決跨境抗癌難題。適值中山陳星海醫院去年8月獲批藥械通試點醫療機構，在能引進香港常用抗癌藥之下，令MDT病人用藥更為便利，大大提高診治效益。
明報記者 陳子凌
所謂MDT，即由多個學科專家圍繞某一具體病例討論，在綜合各學科意見基礎上，為病人制定最佳治療方案。香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院的MDT成員包括來自外科、內科、放療科、影像科、病理科等專家醫生，可針對某一病例，通過定期會議形式，提出適合患者的最佳治療方案，繼而由相關學科單獨或多學科聯合執行該治療方案。
互傳病歷建微信群 判斷需否跨境醫
具體而言，當病人向香港綜合腫瘤中心或中山陳星海醫院提出MDT會診服務要求，負責人員會盡可能收齊病人的影像報告、血液報告、出院報告等，交給醫生判斷病人是否適合及有無需要進行MDT，醫生則會在MDT會議前掌握病人身體狀况及所使用藥物信息等，以便進一步跟進。適合進行MDT的個案，機構會將病人病歷資料傳予對方機構診斷，經初步分析及確定兩地會診醫生團隊，便會建立該個案專用微信群方便團隊之間交流，以及以視像會議共同判斷治療方案，再根據方案決定病人是留在本地還是跨境就醫（見圖）。
為進一步提高MDT質素，香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院推出MDT前已做了多方面籌備，包括增加設備，設計新系統及工作流程，例如香港綜合腫瘤中心專門改裝了一間貴賓房作MDT會議室，添置輕觸式大電視，升級視像系統和收音系統，令病人病歷影像更清晰，醫生亦可透過輕觸式電視直接在屏幕做標記，方便兩地醫生同步討論影像。
疫情阻來往 藥械通引港藥助就地治
雖然MDT能提供個性化治療方案，但有時內地病人須來港接受香港綜合腫瘤中心的療程，亦可能有香港病人要到中山陳星海醫院醫治，在疫情影響通關、尤其近期香港疫情大爆發下，則出現空有MDT方案卻難以跨境執行的情况。
去年8月落實的藥械通一定程度上解決到這個問題。香港陳星海醫療投資集團有限公司行政總裁黃志浩表示，作為藥械通試點醫院之一，中山陳星海醫院於上月已獲批兩款進口口服抗癌新藥「勞拉替尼（Lorbrena）」及「恩曲替尼（Entrectinib）」 ，今年計劃繼續申請引進10種新型藥物或醫療器械，「之前因為醫院沒有港藥，病人一定要去香港，現在有了藥械通，病人可直接於醫院用藥，令我們使用MDT制定方案會更靈活，病人也受惠」。
對於引進什麼新藥械，黃志浩稱既有醫院醫生的建議，也有與香港綜合腫瘤中心交流，挑選效果佳的藥物。香港綜合腫瘤中心行政總裁唐嘉其則指出，香港在引進海外新藥方面限制較小，能按病人需要判斷引進什麼藥，病人對香港醫生的信心也足夠，這些用藥經驗能反饋回內地，讓他們更善用藥械通政策引進最適合的藥。
病人獲兩院之長 會診免重做檢查
藥械通對兩間醫療機構的MDT服務起着很重要的輔助作用；MDT服務的出現，也是兩間機構推動大灣區醫療協作、醫療水平一體化的重要平台。唐嘉其表示，有MDT之前，兩地病人只能自行決定是否跨境看病，例如在灣區長期生活及工作的港人回港看病並不容易，公立排期亦長，再者病歷不通，可能各種檢查要重複再做，某程度上會耽誤治療。
香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院本身各有專長的癌症診療領域，MDT模式正好集合兩地醫療團隊長處。從病人角度看，就是集合兩家之長接受治療；再者兩地醫療團隊一起會診，也避免了病人浪費時間複述病情及重做檢測。
內地可學香港模式 港醫增臨牀經驗
從醫生的角度，MDT模式既是優勢互補，也可攜手提升醫療水平及一體化。內地醫生以中文為主，香港醫生則多用英文術語，加上檢查、診治及用藥習慣亦有不同，但透過MDT合作，兩地團隊能加深彼此了解，有助醫療交流，取長補短。黃志浩便指出，內地腫瘤科多數是醫生跟進病人，例如跟進病人的是一個專長於化療的醫生，其提出的診治方案就可能會傾重於其專長領域，或多或少可能影響醫治成效；香港則傾向實踐醫療，集合不同專科意見制定方案，以綜合療程為主導，因此透過MDT交流，內地醫生能汲取到香港醫療模式的好處。
唐嘉其亦認為，與內地醫生的合作對香港醫生提高水平也有幫助，「內地病患數量比香港大得多，會有很多不同的案例，甚至可以遇到一些香港較少見的疑難雜症，這對於提高香港醫生的臨牀經驗有很實質的作用」。
盼藥械通涵常用藥 倡推「病歷簽證」
市場調研機構Global Market Insights報告顯示，2019年全球視頻會診（遠程醫療）市場規模為455億美元（約3549億港元），預計2020到2026年的年複合增長率會達到19.3%，市場規模於2026年將擴大至1755億美元（約1.37萬億港元）。與此同時，大灣區提出粵港澳醫療協作，加上未來將有更多港人北上到大灣區創業就業與生活，對在灣區享有香港水平及質量醫療服務的需求有增無減。
對此，黃志浩及唐嘉其均希望，香港綜合腫瘤中心及中山陳星海醫院合作推出的MDT服務能對促成大灣區醫療一體化起到示範作用，類似的會診模式能在更多不同領域的專科使用，構建灣區健康藍圖。政策方面，黃志浩希望兩地能擴大藥械通目錄。他指出，現時可通過藥械通申請進口的藥物須符合緊急、必需這些條件，但一些內地常見病可使用藥物也有限，例如兒科，若藥械通能將常用藥物納入目錄，病人將更受惠。
唐嘉其則建議兩地政府考慮推出「病歷簽證」，「有部分個案始終需要來港診治，一整個癌症療程需要一段時日，如果商務簽證來港，逗留時間較長還好，一般自由行簽證來港時間短，病人可能療程期間要多次往來」。唐嘉其說，雖然大灣區是一小時生活圈，但病人舟車勞頓始終較辛苦，若有「病歷簽證」，讓他們在療程期間留港，對康復也有幫助。