「打機」遙控支氣管鏡 新技術助尋肺內病灶

傳統方式或致併發 檢測範圍較小

進行肺部活檢的方法通常取決於病變組織的大小及位置，中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡解釋，傳統「經皮肺活檢」（Percutaneous Biopsy）或會導致氣胸等併發症；常規支氣管鏡活檢只能到達肺部的中央。電磁導航支氣管鏡肺部活檢（ENB）能夠進入肺部周邊，甚至末端。而最新的機械人輔助氣管鏡更可再進一步，提供額外好處。

中大醫學院外科學系心胸外科名譽臨牀助理教授劉穎虹指出，在「機械人輔助支氣管鏡」技術下，醫生在手術室有如「打機」，通過遙控器控制機械臂上的支氣管鏡，加上能夠微細調整方向，有助保持儀器在氣管內的穩定性，提高病變定位的準確性和診斷率。劉又稱，系統配合實時光學影像和電磁定位等，醫生不但能在導航屏幕得悉支氣管鏡在氣管內的行駛距離、實時支氣管影像，更有電腦合成圖結合預先規劃的手術路線及3D氣管圖。

中大負責 18病人手術成功率100%

去年12月，中大醫學院利用新技術做檢查手術，為美國以外首支團隊使用相關技術，至今在威爾斯親王醫院共為18名肺病病人完成檢查手術，手術成功率100%，未有出血或併發症個案。吳稱新技術有助減少重複程序及節省成本，並為患者提供更好診治體驗和治療效果。