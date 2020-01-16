「恒生職員」訛稱持牌助早取積金 「專員」指宣誓永久離港「回內地一轉」成事 恒生：無此人

明報記者 羅霈潁

名片寫「助理副總裁」 收10％手續費

本報接獲投訴，指自稱恒生銀行職員的莫小姐早前聯絡投訴人，稱恒生「獲政府特別發牌」可幫客人提早提取積金，由該行特別部門處理。據莫提供的名片顯示，其職銜是「恒生銀行商務理財業務處直銷銀行業務助理副總裁」，並印有保險代理編號。記者翻查保險業監管局登記冊，未見該編號。記者今年1月佯裝客人聯絡莫，莫宣稱只要不曾提取積金或不是破產中，「我們可以100%攞到，不影響你任何東西」，客人只需提供身份證、住址證明及有效回鄉證，由開始程序至成功提款需時一至兩個月，完成後會以劃線支票將提取款項寄予客人，客人收款後把金額10％過數予她作手續費便可。

「涉第三方非我們直接幫你」 轉介「專員」

莫要求記者提供身分證號碼以安排與「專員」到旺角辦公室會面，記者反問是否到旺角恒生銀行，她回應：「強積金是涉及積金局第三方的，不是我們恒生銀行分行直接幫你做，我們找第三方一個專業人士去幫你做。」記者拒絕提供資料，表示想先了解詳情，莫遂改稱可安排到尖東辦公室與「專員」會面。

專員：「故事」是你回國內 不影響移英

記者其後應邀到「專員」的辦公室洽談，該名譯音姓吳的專員自稱只負責整合客人積金戶口，完成後由另一「強積金專員」逐步「帶」客人提取積金和處理文件，過程需符合兩個條件：宣誓會永久離港、通關後需有一次出入內地紀錄，完成後「整件事才會合情、合理、合法」。吳強調，客人需「真心地」宣誓，「這世界上只有（你自己）一個人知道你宣誓那刻的心在想什麼，只要你答了之後，你那份供辭就會成為你這件事（永久離港）的證供，是唯一證明，因為無任何人可以證明到，除了你自己承認」。

記者提及BNO簽證移英事宜，吳即說不可以此為由提取積金，「所以我們的故事是（你）要有回鄉證，回國內，地址也會幫你整埋」，並強調不影響客人日後移英。在記者與專員會面後，莫隨即向記者發送多張聲稱是不同客人成功提取積金的對話截圖，着記者盡快決定，「每個人都不會『嫌錢腥』，有得攞都不要，會不會好傻」，更追問記者打算何時到英國。

「恆生職員」轉載「成功提款」信息催促

翻查資料，吳的名片顯示其所屬公司是一間提供債務紓緩重組方案服務的公司，無放債人牌照，亦非15間強積金核准受託人之一。

記者上月表明身分致電吳查詢，他說「現時再無處理（整合強積金），無再在那裏（公司）做，我已離職」，便掛斷電話，而該公司亦未有回覆本報電郵查詢，記者多次致電也無人接聽。記者亦曾多次致電莫小姐查詢，對方無接聽，後有一名自稱其丈夫的陳先生回電，記者表明身分及查詢事項，着陳向莫轉達信息及回應，惟二人未再回覆。

積金局：向核准受託人申請 無另行發牌

積金局稱，從沒有亦不會向任何機構發出處理以永久離港為由提早提取積金申請的特別牌照，強調積金計劃成員如欲申請提早提取積金，必須向所參加的核准受託人提交申索表格和文件，受託人必須擔當把關者角色，審視證據及檢視全部事實和資料，該局亦會主動抽查個案，並向入境處查核成員是否永久離港，如有懷疑會調查及採取執法行動。

恒生銀行接受本報查詢，證實莫並非該行職員，並稱該行為恒生強積金計劃之中介人，無透過第三方公司為客戶提供有關強積金的客戶服務。

警方表示沒接獲相關轉介，亦無備存訛稱以「永久離港」為由申請提早提取強積金的個案數字。

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