新耕地見雛形 舊田旁正建路恐隨時趕人 農業園竣期未知 農戶憂逼遷未銜接

漁署：務求遷入始交地

漁護署表示，截至今年2月底，當局已為18名受相關工程影響農戶預留約5.5公頃農地作復耕之用，包括3名受其他政府土地發展計劃影響的農戶。該署表示一直密切監察工程，已要求承建商透過項目管理和調動工序，盡量減低疫情對工程進度的影響，同時該署會繼續與農戶保持緊密溝通，務求讓受農業園工程影響的農戶在遷入園內新址後，才要交回原來的農地。

車路走線穿現田獲搬遷

面積5斗變3斗

在蕉徑扎根逾40年的農戶譚偉文，村民稱呼他「文哥」，是當地第二代農戶，視耕田為一輩子職業。他現時在蕉徑一幅面積約5斗（1斗約等於7260平方呎，5斗約3.6萬平方呎）的土地耕種。

文哥表示，農業園第一期工程包括一條闊7.3米的雙線行車路，以連接農業園至蕉徑路和粉錦公路，該條道路兩旁各有一條1.6米闊的行人路，與行車路加起來合共10.5米闊，走線剛好在他現時租用的農田經過，預料會損失約六成耕地，故他獲安排遷往約600米外的農業園一期耕地，不過面積只有約3斗，約等於2.2萬平方呎。

新農地鋪泥前石塊未清

憂礙耕種收成無期

本報記者本月1日隨文哥到農業園第一期獲分配的農地觀察，發現土地大致平整，有挖泥車在土地上鋪上泥土，但文哥稱鋪泥前未有清除較大石塊，不但會阻礙植物生長，亦令翻土機損耗增加；又說目前土地不夠平坦，園內部分行人路較農田高出1至2呎，擔心去水位不足，雨季容易氾濫，造成大量水土流失。他說即使沒有上述問題，重新開發一片農地約需時1至3年，預料進場後「淨係執石仔都執到手軟」，「唔知幾時先至可以有收成」。

現場所見，第一期已有多塊土地完成平整，小部分鋪上黑色帆布，避免水土流失，部分場地因應租戶要求安裝了自動灑水灌溉系統及儲物設施等。

獲悉最快4月竣 憂疫礙進度

不過，文哥表示最擔心現時耕種的場地隨時被收回以進行道路工程，他說上月漁護署通知最快4月可遷入新場地，但現時疫情嚴峻，擔心工程進展受阻，而現場仍沙塵滾滾，有如地盤，擔心未能如期進場。

耗資1.766億元的農業園一期工程包括約7.5公頃的土地平整工程，以及一條長約900米的行車路，另涉5.1億元收地費，2020年10月動工，政府今年1月向北區區議會提交的文件稱目前工程進度理想，預計今年中至2023年分階段落成並投入運作，當中道路工程會影響在該處作業的3個住戶及13個農場，當局會盡力將受影響的農戶遷往農業園內其他農地作業，然後才開展建造工程，確保搬遷安排能無縫銜接。

明報記者

（城市保育）

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