太古廣場狂毆老翁 青年暫控企圖謀殺

曾涉管有藥物 疑有精神病紀錄

被捕疑犯王海（Hugh Harrison Campbell），23歲，2018年曾涉一宗管有危險藥物案，與母親居於梅窩菜園村一間村屋多年。村民黎先生透露，疑犯貌似混血兒，不懂廣東話，母親是東南亞裔人，能講流利廣東話，曾透露兒子早年到新西蘭留學。村民續稱，疑犯數年前才回港居住工作，性格內向孤僻，反應呆滯遲鈍，似有精神問題，但並無騷擾村民，不過他近期並無出現。村民羅先生則稱，暴力對待老人家「好離譜」，「最多咪嘈兩句，唔應該出手」。

根據疑犯的社交網站，疑犯身形高大，熱愛運動，經常踏攀山單車上老虎頭山，又經常在梅窩海灘水上活動，並熱愛欖球及釣魚，2014年曾移居新西蘭南部但尼丁，其後返港。他曾架設加密貨幣網站，又在社交網站分享自己撰寫、分析電影《搏擊俱樂部》拍攝手法的學術文章。

警方於周三晚上約8時接報，一名70歲姓阮男子在商場內昏迷，警員到場發現該名男子昏迷不醒，面部及頭部嚴重受傷，送往瑪麗醫院搶救，於前日接受手術，至昨晚情况仍然危殆。

港島總區重案組總督察鍾志強表示，警方翻查閉路電視，得悉傷者當時坐在商場的公共座椅上，突被一男子從後箍頸拖到地上，頭部遭腳踢多次，男子施襲後然後逃去無蹤。港島總區重案組接手調查後迅速鎖定疑人，前日下午在梅窩拘捕涉案男子，其後搜查他位於梅窩的住所，檢獲懷疑犯案時穿著衣物，被捕男子為本港居民，報稱運輸工人，懷疑有精神病紀錄，現階段未有證據證明兩人相識，犯案動機仍在調查中。

遇襲受傷姓阮事主為退休人士，事發前坐在座椅上看電話，間中會到商場公共地方休息。從閉路電視片段，發現疑犯施襲後曾指罵事主，警方正了解指罵內容，呼籲市民若目擊案發經過向警方提供資料。