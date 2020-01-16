15歲男生藏雷射筆上訴 改判社服令200小時

代號CC的上訴人案發時15歲，現年17歲。上訴人於少年庭受審後，裁定「管有攻擊性武器並意圖作非法用途使用」罪成，被判入勞教中心，及後獲准保釋等候上訴，以參加港大法律學院的網上面試。

定罪上訴方面，上訴方早前質疑，涉案雷射筆在警員看管下受干擾，例如警員將雷射筆鎖在辦公室的櫃約一星期，而沒有將它交予證物房。法官審視證據後，認為警員從上訴人身上搜出的雷射筆，就是檢取為證物的雷射筆，故駁回定罪上訴。法官提到，當局以後可以貴重財物袋保管證物，避免不必要的爭議。

辯方求判短期監禁

官拒絕稱違刑事罪條例

至於刑期上訴，上訴方稱沒有證據顯示涉案雷射筆會造成迫切威脅，監禁式刑罰過於苛刻，而上訴人中學成績良好，曾在校際朗誦比賽獲獎，並擔任班長。法官稱，上訴人可能有意用雷射筆攻擊執法人員，但他並非在示威現場被搜出武器，本案比起同類型罪行的嚴重性屬中度以下。對於上訴方建議判短期監禁，法官明言難以認同，因為將未成年者判入獄，會違反《刑事罪行條例》。

法官認為，判處社服令可以有助上訴人更新，亦符合社會整體利益，考慮他經歷司法程序和歲月洗禮已有反省，而且本身還押的日子不短，改判200小時社會服務令。

【案件編號：HCMA 195/21】