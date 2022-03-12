鏹水淋警串謀縱火 15歲少年囚4年半

辯方求情指被告智力偏低

辯方求情時引述背景報告，稱現年17歲的被告智力偏低，患過度活躍症，需要接受精神科治療。辯方稱，警員傷勢不嚴重實屬僥倖，惟當時年僅15歲衝動犯案，他沒周詳計劃，亦非報復。

被告的父母離異，被告原本生活渾噩，案發後經常關心患腦退化症和妄想症的父親，保釋期間為他辦理平安鐘，但父親病情惡化，故被告希望盡快服刑後照顧他。被告獲僱主和社工稱讚待人有禮和有責任心，事件受社會氣氛影響。

姚官稱本案嚴重，被告看見警員，擲下含茄汁和通渠水的樽令警員手腳受傷，玻璃碎片上驗出八成硫酸，若擊中頭部不堪設想，亦難以想像穿著制服的警員執勤時受襲，批評被告罔顧法紀及他人生命。

官考慮被告照顧病父 酌情減刑

姚官認為不宜判被告入教導所，不過考慮他的年紀及承認大部分案情又照顧父親，酌情減刑，就有意圖而淋潑腐蝕液體罪和串謀縱火罪分別判監4年和2年半，管有物品意圖損壞財產及管有攻擊性武器兩罪各判監6個月，部分刑期同期執行，終判囚4年半。

控罪指，被告在牛頭角上邨常盛樓向一警員淋潑硫酸，以及與施瀚榮串謀縱火。他另承認管有3把槌、一支士巴拿、一把刀、兩罐打火機燃料和一副手銬。被告說一時貪玩犯案，大部分物品是替友人施瀚榮保管，且沒有使用過。

【案件編號：DCCC 1095/20】

明報記者

（反修例風暴）