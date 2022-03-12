查結婚紀錄 申訴署倡通知當事人

政府：入境處會研究

其中一個投訴發生於2019年10月25日，一名報章記者到入境處翻查香港結婚紀錄，職員稱該月16日已更改做法，查冊須獲當事人同意。投訴人指入境處沒列明查冊目的，認為做法嚴重損害新聞自由。申訴專員經調查後裁定投訴部分成立，但認為入境處的改動有理據，建議處方推出新措施前須盡快公布內容及因由，並考慮採取行政措施，可通知資料當事人有關查冊申請。

有關做法與現時查閱車牌做法相近，即以個人名義登記的車主登記有關服務後，若有人查閱其車牌資料，會獲電郵通知。

曾裁投訴成立

警續拒披露通例標題

另一宗個案涉及投訴警務處拒絕披露《警察通例》所有章節標題。投訴人於2019年8月向申訴專員公署投訴，指警務處拒絕披露的理據牽強，公署前年裁定投訴成立，但警務處一直沒披露相關標題。政府昨回覆年報時稱，《警察通例》章節標題涉及警方策略及行動部署考慮，反修例示威後，2019年收到索取資料要求比以往年均多3倍，極多性質可疑的要求，而別有用心者憑某些標題，或會透過各種途徑蒐集有關行動資料，並可能推敲章節內容，甚至湊合出完整章節內容。

政府表示，投訴人提出索取資料時，沒有表明其目的或涉及的重大公眾利益，警務處認為披露資料令公眾利益可能造成的損害，大於「當前未能確立的潛在公眾利益」。翻查資料，「眾新聞」在2019年8月9日曾作相關投訴。