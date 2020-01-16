索CSI口罩資料受阻 涉懲教4投訴成立

涉物流署亦有4宗成立

其中一宗投訴人是記者，前年2月向懲教署索取12項資料，包括爆疫前5年內生產的CSI口罩數量。署方5日後回覆，但內容只涵蓋2019年的資料。投訴人翌日指署方未有提供所索取的資料，署方逾一個月後回覆稱部分資料屬《公開資料守則》第三者資料，不會向他披露。根據申訴專員觀察，署方承認兩封電郵沒有提供資料，公署介入後已補回，並提醒職員避免類似情况。公署認為投訴成立，署方職員沒有按《公開資料守則》規定行事屬不理想。

另一宗個案的投訴人前年2月向物流署索取每年向各部門分配防護裝備數量。署方逾個半月後回覆，稱為免損害採購的議價能力，拒絕提供。公署稱理解憂慮，但當時全球口罩供應不足是不爭事實，即使披露資料，不見得令情况惡化。坊間不時有人質疑CSI口罩被濫用，披露資料有助消除公眾疑慮。不過，公署認同署方，個別部門防護裝備數量從沒向外公布，公開有可能影響採購，因此投訴部分成立，而署方前年8月已補回資料給投訴人。

申訴署：分派機制鬆 增濫用風險

因應有市民懷疑CSI口罩遭濫用，公署曾主動調查懲教署和物流署，海關數據反映CSI口罩未有大規模或有系統地流出市面，而海關查獲的亦可能是過期口罩，公署無從確定零星CSI口罩在市面出售的原因。公署發現個別部門於疫情前分發機制較寬鬆，或處理過期口罩程序不夠嚴謹，可能增加口罩被濫用風險。