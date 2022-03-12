談押後特首選舉 稱充分支持集中抗疫 李克強：港府換屆 嚴格按基本法規定

港澳辦主任夏寶龍昨視像主持第8次援港抗疫協調會，除再提到要持續支持特區政府擔起主體責任，切實發揮組織領導作用，今次加入提醒要特別強化部門間的統籌協調，全力提升救治能力，改善中央援港物資派發和統籌用好中央援建隔離設施。

李：特區負抗疫主體責任

對於本港疫情，李克強昨在兩會閉幕後的中外記者會上形容當前香港疫情形勢嚴峻，「中央政府每天都關注香港疫情發展，十分惦念香港市民的生命健康和安全」，又提到理解特區政府推遲特首選舉。

基本法第47條列明，行政長官任期為5年。港大法律學院教授陳弘毅認為，假設特首選舉無法於6月30日前完成，不論是按基本法第53條順序由政務司長代理，抑或類似立法會延任，由特首繼續任期，法理上都可以，後者的延任時間則與選舉延期時間配合。

人大常委譚耀宗認為，李克強的回應是冀香港以管控疫情作為首要任務，特首選舉暫時不需多講。他相信目前本港疫情有回落迹象，希望特首選舉可如期於5月舉行，他不清楚中央有沒有再押後預案。

中通社報道，夏寶龍昨主持援港抗疫協調會，提及目前香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜，要加強對疫情形勢的全面、科學、精準研判，既不能急躁，也不能鬆懈，始終保持冷靜頭腦，堅持底線思維，要「做好長期作戰的思想和工作準備」，深入了解和把握香港時機情况，注意工作方式要似「扎針灸」，精準到位。

夏寶龍倡宣傳抗疫好人好事

夏又稱，要進一步動員社會力量參與抗疫，大力宣傳抗疫中湧現的好人好事；提防有勢力干擾抗疫，「要始終繃緊鬥爭這根弦」，聲言決不允許破壞活動及抹黑詆譭「干擾香港抗疫工作大局」。根據報道，中央有近百人在深圳集中辦公，廣東省和深圳也有160多人直接參與援港工作組。

人大通過港區人代選委會選出

此外，昨日閉幕的全國人大會議通過港澳人大代表的選舉辦法，澳門有關草案以1票反對、2756票贊成獲通過；香港草案則有3票反對、3票棄權、1人未按表決、及2751票贊成獲通過，日後港區人代由選委會成員及特首選出。

明報記者

（2022兩會）

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