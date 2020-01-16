【Emily】電騙黨cosplay中聯辦+霍啟剛 向劉國勳索50萬服務費 換取做「常委」

自稱「王秘書長傳話人」、

直屬「李斌同志」

劉國勳話前晚收到一個不明電話號碼嘅WhatsApp信息，對方自稱「中聯辦王秘書長的傳話人」、直屬「李斌同志」，叫劉國勳第二日去中聯辦搵「王先生」，之後仲主動話唔係電話騙案，可以見面「驗明正身」。

呢位「王秘書長傳話人」問劉國勳對「常委」位置有冇興趣，要求劉國勳轉帳50萬元到一個銀行戶口作為服務費，又話已經同另一立法會議員、全國政協委員霍啟剛見面，聲稱霍啟剛畀咗一筆80萬元嘅服務費，仲轉發咗一張網上銀行轉帳收據。劉國勳同對方以短訊來往期間，兩度收到有人假扮霍啟剛由海外來電，叫佢「毋須懷疑」以及「不要得罪他」。

劉國勳話，最初見到「中聯辦」向佢索款時，已經知道係騙案，再立即聯絡霍啟剛，確認對方未有轉帳有關「服務費」。劉國勳話已經停止同對方通訊，亦未有轉帳，噚日報咗警，向警方提交所有信息同通話紀錄，希望早日將騙徒繩之於法。

話霍公子已畀80萬

佢又藉此呼籲市民，假如接獲可疑短訊，尤其涉及轉帳要求，應該提高警覺，唔好隨便轉帳，有懷疑就應該報警或致電警方防騙易熱線18222。