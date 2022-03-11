灣區手記：現金無紙化 ／文：尚東美

【明報專訊】此前做了一個有關數字人民幣的報道，無巧不成話，數日後人民銀行及銀保監舉行銀行業金融機構人民幣現金服務工作座談會，報告去年人民幣現金運行整體情况。會議提到，社會上拒收現金現象仍有發生，個別銀行辦理現金業務意願下降，甚至停辦該業務；同時公布去年曾對32間拒收現金的單位及相關責任人作出經濟處罰，受罰單位除了保險公司、連鎖餐飲，更有水電、燃氣、物業繳費、醫療機構等公共服務機構，實在教人意外。
還記得當年阿里巴巴創立「盒馬鮮生」，就曾因為拒收現金被官方批評，但隨着電子支付愈來愈普及，在不少人都說內地生活「寧願忘記帶銀包，不可忘記帶電話」的情况下，拒收現金的問題或多或少與拒付現金「相輔相成」。
雖然現在筆者也適應電子支付的生活，但銀包還是習慣留些現金以備不時之需；前幾日亦專登試試在便利店現金購物，幸好沒被拒收，之不過要找贖的話，店家多數會以電子方式找續，因為沒那麼多零錢。
上述會議亦提到，目前流通中人民幣整潔度、小面額人民幣服務質素等仍有較大提升空間，事實上這也是拒收現金的癥結所在。破破爛爛的人民幣，觀感與觸感不太好受，一大疊殘缺的紙幣也不好收藏，還要考慮衛生問題。
何况今時今日內地消費水平，人民幣最大面額紙幣才100元，對一些中高產而言，用現金消費，隨身攜帶的便不會是錢包，而是錢幣了。
文：尚東美
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