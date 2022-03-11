灣區手記：現金無紙化 ／文：尚東美

還記得當年阿里巴巴創立「盒馬鮮生」，就曾因為拒收現金被官方批評，但隨着電子支付愈來愈普及，在不少人都說內地生活「寧願忘記帶銀包，不可忘記帶電話」的情况下，拒收現金的問題或多或少與拒付現金「相輔相成」。

雖然現在筆者也適應電子支付的生活，但銀包還是習慣留些現金以備不時之需；前幾日亦專登試試在便利店現金購物，幸好沒被拒收，之不過要找贖的話，店家多數會以電子方式找續，因為沒那麼多零錢。

上述會議亦提到，目前流通中人民幣整潔度、小面額人民幣服務質素等仍有較大提升空間，事實上這也是拒收現金的癥結所在。破破爛爛的人民幣，觀感與觸感不太好受，一大疊殘缺的紙幣也不好收藏，還要考慮衛生問題。

何况今時今日內地消費水平，人民幣最大面額紙幣才100元，對一些中高產而言，用現金消費，隨身攜帶的便不會是錢包，而是錢幣了。

文：尚東美