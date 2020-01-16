大灣區GBA時政一周：廣州疫下租金兩極 商舖劈租住宅升

北京路租金堅挺 天河區部分跌破千元

租金參考價是依據2021年市場成交數據測定，僅作為租金議定的參考依據，非政府強制定價標準。先說商舖租金，去年越秀區北京路部分路段以每月平均每平方米1700元（人民幣，下同，即約每平方呎195港元）繼續領先全市，水平連續3年未變。雖然租金零加幅，但北京路租金比起其他商圈已算堅挺，很多2019年每平方米租金還過千的商舖，像天河區多處商圈、旅遊景點「上下九步行街」的下九路等，在疫情下已跌破千元，其中如太古滙路段去年租金水平只及疫情前的六成，部分路段舖租更接近「腰斬」（圖1）。

寫字樓租金則變化不大，與2019年相比有升有降。其中作為廣州甲級寫字樓最集中的地方，天河區仍然是廣州的租金天花板，多數處於每平方米200元以上水平，不過這3年升幅最大的寫字樓，反而是海珠區的T.I.T創意園，租金從2019年的208元升至去年的250元，增幅約兩成（圖2）。

寫字樓起伏少 T.I.T創意園3年升兩成

T.I.T創意園原址為廣州紡織機械廠，2007年「廣州紡織工貿企業集團」調整政策，紡機廠全面停產，退出歷史舞台，其後根據廣州市政府大力發展現代服務業的戰略，該集團與深圳德業基投資控股集團合作改造工廠，興建一個集資訊發布、產品展示、商務交流、時尚休閒等功能於一身的服裝產業創意平台T.I.T創意園，並劃分創意工作區、設計師之家、展示發布中心、品牌總部、時尚休閒區、配套服務區等六大功能區。

住屋租金就呈現穩中有升格局，珠江新城周遭樓盤過去3年租金穩步上揚。全廣州住屋租金單價最貴的是萬菱君臨國際公寓，每月每平方米為173元（約每平方呎20港元）；其次是尚東君御的135元。不過從加租情况來看，普遍業主去年並無上調租金，只有鉑林國際公寓租金按年升17%。

萬菱君臨國際公寓是萬菱匯商住綜合體的一部分，萬菱匯除了公寓，還包括商場、酒店及寫字樓，項目前身為京光廣場，於1994年開建，但受亞洲金融風暴影響，1999年因財務糾紛停建，當年與合銀廣場、中誠廣場合稱廣州三大港資爛尾樓。2004年底香港達洋控股旗下的萬菱實業以7.58億元投得京光廣場爛尾項目，改裝成現時的萬菱匯，並於2009年開業。

與天河區樓盤租金節節上升的情况相反，被視為廣州富豪區的二沙島，該處別墅租金在2020年大減後未見回升，例如新世界花園和宏城花園，過去一年租金均未有波動（圖3）。