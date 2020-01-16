大灣區GBA時政一周：灣區展覽停頓 貿發局做商貿紅娘

網上B2B平台展示 AI業務配對

大量展覽延期，不僅推遲產品的供銷旺季，也給廠家增添資金回籠壓力。為協助港商減低疫情衝擊，貿發局推出「展覽+（Exhibition Plus）」模式，在實體展基礎上，透過自營的線上B2B平台和AI商貿配對，將網上展期延長至兩個月，為商家創造更多24小時聯繫全球業務的機會。

具體而言，港商可利用貿發局B2B平台「貿發網採購」展示產品，拓展內地、亞洲及歐美業務，該平台目前有超過200萬來自全球的買家登記。此外，貿發局為商家提供「商對易」服務，利用大數據及人工智能，為商家作業務配對，並安排買家和供貨商實時視像會議，增加配對成功率。

另外，香港及海外參展商均可申請香港的政府會議展覽業資助計劃（C&E Subsidy），以獲得參展資助，港企亦可申請中小企業市場推廣基金（EMF），進一步獲取補貼。

廣東省亦有為未能參展企業提供支援，廣東省商務廳便推出粵貿全球廣東線上展覽平台，企業透過平台可參與全球多項線上展覽會和經貿活動，申請參展補貼及相關金融支持服務。

高端人才橫琴享個稅優惠

廣東省財政廳聯合廣東省稅務局日前轉發《財政部稅務總局關於橫琴粵澳深度合作區個人所得稅優惠政策的通知》，意味橫琴合作區的個稅優惠政策正式實施。根據政策，在合作區工作的境內外「高端和緊缺人才」，其個人所得稅負將不超過15%；澳門居民的個稅稅負亦將不超出澳門稅負。此外，是次個稅優惠政策會將個人綜合所得、經營所得和補貼所得等收入來源一併納入優惠範圍，以加強鼓勵人才來橫琴就業創業，同時列明享受優惠方式是超額部分直接免徵，並在個稅匯算清繳時直接由稅局辦理手續，進一步簡化退稅流程。

粵25措施助中小企紓困融資

廣東省政府公布將從7方面提出25條支持中小企和個體戶紓困發展的措施，範圍包括協助企業降成本、開拓市場、權益保障、融資等。

降低成本方面，廣東省將繼續實施減稅降費優惠政策及階段性降低失業保險費率、工傷保險費率等措施，預計今年減少企業繳費成本約175億元人民幣；今年將增設「助企紓困專項資金」，對小型製造業在職工養老保險費的開支上，按比例給予直接補貼。措施亦提出要支持銀行機構對合資格中小企給予續貸、加大供應鏈融資支持等服務，以及防範和化解拖欠中小企帳款問題，加強反壟斷和反不正當競爭執法。

204港澳居民成內地律師

廣東省司法廳公布資料顯示，全省已批准合伙聯營律師事務所15家，共有108名港澳律師派駐到合伙聯營所，204名港澳居民經批准成為內地執業律師。去年12月，廣東省司法廳推出《關於香港法律執業者和澳門執業律師在粵港澳大灣區內地九市執業管理試行辦法》，為港澳律師於大灣區執業創造條件，今年粵港澳大灣區律師執業考試將於6月舉行。

深擬立法為「無人車」開綠燈

深圳市人大常委會早前通過《深圳市智能網聯汽車管理條例》的三審，條例有望今年內頒布，將成為全國首份涉及自動駕駛的智能網聯汽車管理法規。現時，深圳已開放自動駕駛測試道路路段約145公里，累計發放道路測試及示範應用通知書93張，其中載人示範應用通知書23張；並已在媽灣港投入38輛無人駕駛貨櫃車，南山、福田、坪山等區域也先後展開自動駕駛小巴、配送車（圖）等試行。