科技園職業博覽近3000空缺 推灣區學院提供培訓

黃克強表示，疫情為創科發展帶來挑戰，但過去5年，本地創科對人手需求有增無減，科技園舉辦的「T2︰創科人才薈」計劃昨開幕，頭炮活動「香港創科職業博覽2022」有280間科技公司參與，希望培育更多創科人才，為年輕人提供發展新方向。他呼籲年輕人「睇遠些、闊些」，着眼大灣區8000多萬人市場，以香港為起點，「終點在香港以外，用科技解決世界問題，亦可用世界的科技解決香港問題」。

伙職訓局供副學士實習機會

科技園創科學院副總監陳加崗表示，T2︰創科人才薈計劃其中一個重點是推進大灣區創科飛躍學院。他說學院位於科學園深圳分園，預料下半年啟動，透過提供培訓和實踐機會，助香港創科人才在大灣區就業創業。陳加崗表示，除強化大灣區的發展和對接，科技園人才策略重點亦包括與職訓局合作為副學位學生提供創科公司實習機會，學員完成後會獲發行業認可證書；另外亦會啟動香港創科學院人才薈，由100名來自獨角獸、園區企業及創業者組成的香港創科大使，為加入創科業的年輕人提供職業發展、培訓和交流機會。