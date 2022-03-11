測量師會籲修例 檢討大廈採光井渠管設計

指條文近40年 未慮空氣播疫

張文滔表示，《建築物條例》很多條文「在1980年代之前已有」，形容當時建10層高樓，與今天建30、40層高樓「是完全不同的事」，相關條文除未有考慮空氣播疫，亦假設大廈自然通風，與現時單位普遍有抽氣扇不符，有需要檢討和修訂。

他舉例稱，不少大廈頂部出現繞流效應造成傳播，屋宇署已發公告，規定頂層通風口與喉管排氣口的距離由1米增至3米，顯示政府亦了解問題，但有關改動在法例上未正式反映。他又認為，以往大廈採光井設計未考慮播疫風險，或需增加採光井面積，或要限制面向採光井開設窗戶，減少病毒入屋風險，渠管設計應整體檢視。

冀用科學指標修例「勿靠估」

張文滔認為，政府部門應聯同衛生和病理學專家，用電腦模擬病毒在大廈傳播過程，得出科學化指標更新法例，「不可再僅靠經驗、靠估」，並期望今年內推動政府啟動。他又稱，若現有樓宇難以改動，則要加強維修。

趙錦權昨介紹測量師學會今年重點關注項目時稱，發現多幢新舊樓宇均出現渠管傳播，期望政府促進修訂條例中有關衛生的條文，確保符合最新情况，並同時關注樓宇維修等議題。

趙錦權又表示，物管公司走在抗疫前線，冀政府資助合資格物管公司加強大廈公眾地方消毒，以及增聘人手填補因留家檢疫導致的物管人手空缺；他又期望，政府可透過「防疫抗疫基金」和「保就業」計劃向測量和建造行業提供支援，以及繼續資助業界聘用畢業生和助理專業人員，培育行業人才。另外，學會將成立以實現香港2050年碳中和為目標的委員會，制定房地產的可持續發展專業標準，作為會員守則。