鎅刀賊扮顧客打劫 遭嚇退失百元 菜刀退賊店員：咁細把鎅刀 打劫都冇誠意

男子被捕 有精神病紀錄

被捕的35歲男子，據悉曾於證券公司工作，惟已失業數月，有抑鬱、輕微精神錯亂等精神病紀錄，需定時服藥。他涉嫌兩項行劫及兩項企圖行劫被捕，由探員帶署扣留調查。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，警方根據閉路電視及情報分析鎖定涉案男子，西九龍總區重案組聯同旺角警區刑事部探員，昨早11時許在海麗邨一單位拘捕涉案男子。同時亦檢獲其犯案時身穿的衣物及一柄約15厘米長鎅刀。

涉4宗劫案 店員願代求情

警方調查發現，被捕男子涉嫌與本月3至9日發生的4宗行劫案有關，相信他以一柄15厘米長鎅刀行劫分別於紅磡、深水埗、大角嘴及葵涌的3間便利店及一間食肆，其中兩間便利店共損失2500元，另兩間店舖則未有損失。鍾雅倫續稱，有熱心市民在其中一宗案件發生時，曾協助追截賊人時跌倒受傷，故呼籲市民遇到罪案發生，應顧及安全，尋找合適安全位置，盡快報警求助，避免陷入危險。

葵涌一間食肆前晚遭賊人企圖行劫，60歲姓黃男職員稱，賊人行劫前曾到店買外賣，惟準備好食物後棄單離開。約10多分鐘後賊人再次進入店舖購買米線，並支付現金100元，當打單彈出收銀櫃準備找贖時，「佢攞把咁細嘅鎅刀出嚟，細細聲同我講打劫」。因當時太細聲未聽清楚，故問對方「你做咩？」賊人再推出鎅刀刀片。之前落單已「嬲嬲哋」，即走進廚房取出菜刀追出。「咁細把鎅刀，連打劫都冇誠意！」

黃續稱，「唔去到絕境都唔會打劫一千幾百」，又表示會原諒他，願到法庭為他求情及做朋友，「𠵱家好多小市民都喺係痛苦中度過」。