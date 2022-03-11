橫洲回收場女工捲碎膠機不治

工友聞慘叫關總掣

56歲姓蔣女工手部嚴重受傷昏迷，由其他工友救出，救護員即場證實不治。現場為橫洲福喜街一個塑膠廢料回收場，昨早11時許，工友突然聽到有人大聲慘叫，查看時發現蔣的手遭捲進機器，工友立即上前關掉總掣熄機，並將蔣救出，惟證實傷重不治。

現場消息稱，回收場露天位置擺放不同類型塑膠廢料，如膠喉、膠板等，工人會將廢料注入一部約3米高大型碎膠機器，壓碎成較細小膠粒。警方事後封鎖現場調查，並向目擊意外的工友及當時在回收場工作的女事主丈夫了解經過，眾人神情哀傷。

警方初步調查相信蔣工作時意外被碎膠機器夾傷，案件列工業意外，其死因仍有待剖驗確定。

案件列工傷 勞處下令停工

勞工處發言人表示，一名女工處理碎膠時被碎膠機旋轉螺旋夾倒，即場證實不治，事後已向工場東主發出「暫時停工通知書」。勞工處對於在意外中有工友身故十分難過，並對家屬致以深切慰問。

據附近回收場東主表示，女死者在回收場工作多年，約6年前與丈夫及另一男子合伙頂手經營，夫妻主力在港打理業務，拍檔則負責與內地接洽生意，近期受疫情影響生意大減，回收場曾一度停工，直至近日生意好轉始復工。