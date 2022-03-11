補習教師串謀謀殺囚27年 被告自稱認識陳浩天 法官稱量刑不考慮

男被告蘇翰韜（現年32歲）昨到庭聽取判刑，以特赦證人身分出庭的女被告翟詠詩（21歲）已判囚6年半。男被告親友一度抱頭痛哭，亦有旁聽者聽到刑期「吓」了一聲。

法官李素蘭判刑時表示，本案因男被告想謀殺事主而起，男被告作為始作俑者，利用女被告對他的好感，指示女被告保管彈藥、跟蹤事主以及參與殺人計劃，屬有預謀犯案。法官稱，男被告約女被告在隱蔽的公園交收槍械，並將所有槍械交予女被告和別人保管，反映他行事聰明和審慎。

提及管有突擊步槍 搜屋不見

法官提到，男被告自辯時曾挑戰控方專家的說法，顯示對槍械有一定知識，並有計劃使用真槍。此外，法官引述有證供指被告管有一支HK416型號的突擊步槍，但警方搜屋後沒有發現，恐怕它已流出市面，也許只有被告知道步槍下落。

串謀藏槍罪成 刑期同期執行

就串謀無牌管有槍械及彈藥罪，法官強調本案情節極嚴重，加上男被告安排廢校試槍一事，涉及的潛在風險高，判以控罪的最重刑期、即14年監禁。至於串謀謀殺罪，法官稱男被告安排他人對事主行兇，是利用別人的幼稚和無知犯案，「他們只是步兵，你是司令」；該罪可判終身監禁，法官認為本案適合較長刑期，故判囚27年。被告的兩罪刑期同期執行，總刑期為27年。

法官提到，被告自辯稱認識前香港民族黨召集人陳浩天，並替本土民主前線前發言人梁天琦助選，似乎想暗示自己的政治立場，提出涉案武器將用於社會運動，惟與本案沒有關連，法庭量刑時不會考慮。

本案發生於2018年至2019年，案中事主、以「哈比人」為暱稱的男子林靖峰（33歲）據悉因另案服刑中。據了解，他先前不知自己是被告預謀殺害的對象，直至本案揭發後才知悉事件。

【案件編號：HCCC 331/20】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676