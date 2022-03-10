【Emily】港府首發「緊急警示」：伊院專收新冠 全港手機同震響 市民嚇親

【明報專訊】疫下港人提心吊膽，點知大家部電話噚日傍晚突然發出陌生警報聲同狂震。原來呢個係「緊急警示」（圖1左），通知市民伊利沙伯醫院已成為專接收新冠病人嘅定點醫院，叫市民唔好前往。有網民話以為收到防空警報，準備好走難；有人話以為俄羅斯打到嚟。議員陳凱欣都講，「真的嚇死人，我收到好多老人家嚇親……只係（伊院）變咗定點醫院，唔通每一間變都要出一次？」另一議員霍啟剛就話：「唔該政府下次非常、非常緊急情况下先考慮用呢個功能！」
市民以為打仗 議員憂狼來了
有官員睇到警示後不禁搖頭，指發警示係一個手段，重點係發放內容，話有關消息早已被廣泛報道，加上噚日朝早特首再講，質疑係咪有必要下晝發放一段唔係太重要嘅舊聞去提示市民呢？
全港噚日同一時間被嚇親，唔少人索性熄咗手機個警示通知。新民黨甘文鋒話問題唔係出自警報，「係你警報個（嗰）樣嘢無謂，狼來了故事聽過未？」
系統1.5億元前年設立
政府無回應係邊個指令發出警示，政府發言人回覆，第一次使用2020年設立嘅緊急警示系統發送信息，確保重要抗疫信息能最迅速、最廣泛咁傳達全港市民，亦避免非新冠病人因未悉相關安排而延誤救治，日後會因應需要，再發出警示。
翻查資料，呢套緊急警示系統係通訊局於2020年花費1.5億元設立。通訊局網站顯示，警示系統可在極端天氣、嚴重公共安全同衛生事故等緊急情况下，向流動服務用戶發出具迫切性嘅「極度緊急警示」或「緊急警示」，裝置收到警告會發出長約10秒嘅警示聲響與震動提示，屏幕亦會彈出通知。
台灣同日本都有用「緊急警示」提醒市民及早規避地震或海嘯等災禍。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，系統係以區域性廣播方式運作，連接到服務商機站嘅裝置就可收到，比過往警方發SMS快。