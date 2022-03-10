【Emily】港府首發「緊急警示」：伊院專收新冠 全港手機同震響 市民嚇親

市民以為打仗 議員憂狼來了

有官員睇到警示後不禁搖頭，指發警示係一個手段，重點係發放內容，話有關消息早已被廣泛報道，加上噚日朝早特首再講，質疑係咪有必要下晝發放一段唔係太重要嘅舊聞去提示市民呢？

全港噚日同一時間被嚇親，唔少人索性熄咗手機個警示通知。新民黨甘文鋒話問題唔係出自警報，「係你警報個（嗰）樣嘢無謂，狼來了故事聽過未？」

系統1.5億元前年設立

政府無回應係邊個指令發出警示，政府發言人回覆，第一次使用2020年設立嘅緊急警示系統發送信息，確保重要抗疫信息能最迅速、最廣泛咁傳達全港市民，亦避免非新冠病人因未悉相關安排而延誤救治，日後會因應需要，再發出警示。

翻查資料，呢套緊急警示系統係通訊局於2020年花費1.5億元設立。通訊局網站顯示，警示系統可在極端天氣、嚴重公共安全同衛生事故等緊急情况下，向流動服務用戶發出具迫切性嘅「極度緊急警示」或「緊急警示」，裝置收到警告會發出長約10秒嘅警示聲響與震動提示，屏幕亦會彈出通知。

台灣同日本都有用「緊急警示」提醒市民及早規避地震或海嘯等災禍。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，系統係以區域性廣播方式運作，連接到服務商機站嘅裝置就可收到，比過往警方發SMS快。