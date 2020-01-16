大灣區GBA專題：摸熟熱門App 助融入灣區生活

登入抖音小紅書 能知天下事

Facebook及Instagram是香港現時最紅的兩大社交平台App；其他大灣區城市則以微信、新浪微博、騰訊QQ屬近年高踞內地社交平台排行榜前列，新浪旗下手機社交通訊軟件「綠洲」，主要以分享圖片為主，用戶在平台上發布圖片分享生活，其他用戶可以點讚及留言。

香港年輕人北上，希望結識新朋友，個人社交平台不可少。若想八盡潮流或資訊，大家在香港最常上YouTube，在內地則不可不知道「抖音」。抖音是在手機上瀏覽短片的社交App，由內地字節跳動公司所創辦營運，使用者可錄製15秒至1分鐘、3分鐘或者更長的影片，也能上傳影片、相片等。抖音靠着快速的流行趨勢、易操作又多元的視覺效果、以及輕薄短小零門檻的娛樂內容，在短短5年間迅速竄紅。「抖音好像變成我生活的一部分！」是不少年輕人的評價。

另一熱門社交平台便變為「小紅書」，其為內地知名網絡購物和社交平台，作為「年輕人的生活方式平台」。在小紅書中，每天有數十億次的分享帖文，用戶尤其青年人以通過短視頻、圖文等形式記錄和分享生活。小紅書不僅光是分享，附設的商城更經營電子商貿，內地很多網紅都在小紅書頻道內推介產品或服務。小紅書收集消費者的口碑，大家可以找到大灣區最潮流、最好用、最新奇的熱門旅遊點、食店、商品點評。

大眾點評 內地版OpenRice

除了微信、支付寶、淘寶、新浪微博等港人常用App外，在大灣區旅遊生活，吃喝玩樂想方便快捷，美團及大眾點評也必須下載。

「大眾點評」App可用作取號排隊、訂位、買外賣或結帳，類似香港OpenRice，其內容更龐大，除了可以在消費後點評，有綜合消費評價和優惠信息外，還有優惠套餐、旅遊、酒店、外賣、電影、演出、美食、打車、美髮、美容、美甲、預約、訂座、外送、電子會員卡等生活信息服務。用戶可以手機GPS定位，推介附近評價高的食肆、取號排隊、訂位、買外賣或以此App買單。

滴滴出行 收費比的士便宜

內地除了像香港可以在街截的士，也常用滴滴出行叫車，該App已於2018年進軍香港，與港人較常用的Uber相似，須先選擇車款，再輸入起點和目的地。有些用戶指滴滴出行的租車價錢會比的士便宜，且可以選擇與陌生人併車，價錢會相對便宜。就算在大灣區不熟路，找不到公共交通也不用怕。

高德百度 涵蓋廣信息精準

香港較常使用Google Maps導航搵路，內地則最常用高德地圖或百度地圖。高德地圖的導航功能強大，涵蓋廣，就算到郊區小鎮、沒有名字的路段也能標記出來，適合自駕遊使用。百度地圖數據豐富，大家要查詢乘車的方式或目的地附近設施，都能精準地提供信息。而且提供實景導航，步行找路就更方便。兩款智能地圖均可預先下載離線地圖，亦有叫車服務和估計預算的功能。

網購新鮮食材需求增

內地網上訂餐平台競爭激烈，其中以餓了麼、美團（3690）和百度（9888）外賣三分天下，背靠的大企業會以提供補貼等方式，搶佔市場。外賣平台上的服務包括：（1）口碑評論、（2）團購餐券、（3）外賣服務、（4）預訂餐廳、（5）美食交友、（6）私廚到府烹飪等，讓消費者可以在單一平台上交易和完成所有服務，就算肚餓了，足不出戶都可吃到想吃的，就算是外賣火鍋多可送上。

由於疫情關係，大家網購新鮮蔬菜及食品需求也增加，而「1號店」是一間網上超市，平台上不像一般超市只提供普通的日用品，它集合了全球的食品零食、日用品，還有服裝、「3C電器」等。它亦會提供每日新鮮食材，令你足不出戶，亦可買到日常所需用品。

而阿里巴巴（9988）旗下「盒馬鮮生」主打「生鮮食品」，有網絡和實體店，主打網購時的高速高衛生冷藏運輸之物流能力。

攜程旅行 在線旅遊市場龍頭

攜程旅行是一個旅遊綜合服務平台，提供旅遊度假、主題旅遊套餐、景點門票優惠、旅遊攻略、旅行購物指南、旅行Wi-Fi等一站式旅行服務，覆蓋盡可能多的旅遊相關生活場景。攜程旅行是中國在線旅遊市場的領頭羊。到大灣區旅遊找景點、酒店就更方便。馬蜂窩是給廣大旅行人士提供旅遊交流的平台，論壇註冊用戶在該平台上分享各自的旅行故事及提供各地旅遊攻略，同時提供酒店、機票、簽證等方面的信息。

12306 賣高鐵車票 港澳居民毋須親自驗證件

12306為中國鐵路官方網上購票系統，發售全國高鐵車票。旅客只需建立個人帳戶，即可盡享便捷購票服務。自去年底起持港澳居民來往內地通行證在12306網站用戶註冊或添加常用聯絡人時，用戶僅需填寫相關信息資料，系統可實時對用戶信息在線核驗，全部流程可在網上辦理，用戶毋須再去車站窗口核驗證件。

大灣區內，廣州、佛山、深圳市內有地鐵，將來亦有珠三角4條城際軌道線路營運。地鐵成為大灣區最主要的交通工具之一，可以避開地面交通堵塞。廣州地鐵、深圳地鐵App除了查詢地鐵資訊，兩款App亦可以乘車碼直接透過電子錢包支付車資，毋須購票。

明報記者 龍彩霞

■內地十大實用App排名。今年初有網站統計內地最實用的App排名，發現主要是娛樂及社交為主：https://www.phb123.com/app/60177.html

■內地最受歡迎App排名。如果大家想八卦一下內地哪個APP最受歡迎，不妨可以在以下網址了解：https://app.diandian.com/rank/ios/1-1-173-75-0?time=1636646400000&device=1&timetype=custom%3Ffrom%3Dcpc&bd_keywordid=330770672788&bd_creative=53654687811&bd_matchtype=1&bd_dongtai=0&bd_vid=10939772013375651258

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