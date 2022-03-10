捲入男友人殺局 少女保管槍彈囚6年半 頂證同伙刑期減半 官：愛情蒙蔽雙眼

年幼入保良局 稱欠父母關愛遭操縱

認罪女被告為翟詠詩（21歲），受審後罪成男被告為補習教師蘇翰韜（31歲），案發時期為2018至2019年。兩人原定昨日一同到庭聽取判刑，法官李素蘭押後至今早向男被告判刑。

辯方求情稱，女被告年幼時交由保良局託管，由姨姨撫養長大，她一直欠缺父母關愛，主要因男被告利用和操縱才犯案。辯方透露，女被告在還押時應考文憑試，取得全科合格，但為考入心儀大學，打算重考其中兩科，出獄後展開新生活，冀法庭考慮她認罪和以特赦證人身分作供，給予刑期扣減。

官指男被告明知有好感利用

法官判刑稱，根據證供，女被告因男被告開設的facebook專頁「我係五毛我係鬼」而相識，之後陪男被告到廢校試槍，並代為保管彈藥。法官認為，女被告年紀尚輕，可能「被愛情蒙蔽雙眼」，愛上錯誤的人才會被利用；至於男被告比女被告年長10年，明知她懷有好感，卻表明不肯交往，最初帶她到廢校發生性行為，繼而唆擺她保管彈藥和參與殺人，「是利用她完成所有骯髒的工作」。

法官說，正因女被告心智未成熟，才會愚蠢答應男被告要求，但考慮到涉案彈藥數量，本案潛在風險不輕，故以13年為量刑起點。女被告獲得一半刑期扣減，判監6年半。

男被告蘇翰韜早前自辯稱，他於2015年開設facebook專頁發表政見，認識前香港民族黨召集人陳浩天、前本土民主前線發言人梁天琦等，曾替梁天琦助選。

【案件編號：HCCC 331/20】