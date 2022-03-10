盛智文：全民檢測延後正確 今波過後應通關國際

盛智文上周去信林鄭月娥，表達關注醫療專家與食衛局長陳肇始幾乎每日發放不同信息，引起社會恐慌，認為市民需清晰抗疫方向。他昨表示，上周去信翌日早上，林太回信稱明白他的觀點，會研究其建議和盡力實行。盛智文說十分尊重對方，明白特首工作十分困難，強調不是怪責任何人。

倡香港做中國對外氣泡

盛智文給林太的信中提到需盡快重建本港國際聲譽。他昨稱，第五波疫情過後，本港應先與內地通關，若未能成事，亦應與國際通關，恢復經濟活動。他說香港可成為中國對外的「氣泡」，讓國際旅客恢復來港，若前往內地便需隔離。至於本港應否仿效新加坡「與病毒共存」，他形容當地做得不錯，不過「動態清零」亦非完全零感染，強調即使在英美，也是疫情回落後才採取「共存」策略。

對於本港政治環境，盛智文認為要接受《港區國安法》已實施，又說新加坡對自由限制更多，當地民眾生活仍很快樂。劉慧卿提到不少黨友已入獄，盛智文形容情况不幸，當中很多人也是他的朋友，他相信本港仍有司法獨立。